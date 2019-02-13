Beyazı seviyoruz

Türk halkının otomobildeki ağırlıklı renk tercihini 'beyaz' araçlar oluşturuyor. Türkiye'de son 5 yılda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yarıdan fazlası 'beyaz' renkli oldu. 2014'te trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 62.5'ini (366 bin 414) beyaz renkliler oluştururken, geçen yıl bu oran yüzde 55.6 olarak gerçekleşti. Geçen yıl trafiğe kaydedilen otomobiller içinde beyaz renk 292 bin 756 ile yine başta geldi. Bunu 114 bin 3 ile gri, 38 bin 402 ile siyah, 29 bin 503 ile kırmızı, 26 bin 381 ile mavi, 11 bin 617 ile sarı, 7 bin 316 ile kahverengi, 3 bin 490 ile turuncu, bin 187 ile yeşil ve bin 577 ile diğer renkler takip etti.
RENAULT İLK SIRADA
Marka tercihinde ise son 5 yılda ilk sırada Renault yer aldı. 2014'te trafiğe kaydedilen otomobillerin 85 bin 581'i Renault iken, bunu 84 bin 58 ile Volkswagen izledi. 2015, 2016 ve 2017'nin yanı sıra geçen yıl da Renault ilk tercih oldu. 2018'de trafiğe kaydedilen otomobillerden 83 bin 540'ı bu markayı taşıyanlardan oluştu. Renault'yu, 56 bin 107 ile Volkswagen takip etti.
RENAULT İLK SIRADA
Marka tercihinde ise son 5 yılda ilk sırada Renault yer aldı. 2014'te trafiğe kaydedilen otomobillerin 85 bin 581'i Renault iken, bunu 84 bin 58 ile Volkswagen izledi. 2015, 2016 ve 2017'nin yanı sıra geçen yıl da Renault ilk tercih oldu. 2018'de trafiğe kaydedilen otomobillerden 83 bin 540'ı bu markayı taşıyanlardan oluştu. Renault'yu, 56 bin 107 ile Volkswagen takip etti.
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