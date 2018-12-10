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  • 10.12.2018 15:02
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 15:02

'de fabrika kurmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan , 'ye yıllık 5 bin kişilik istihdam kapasitesi olan bir fabrika yatırımına hazırlanıyor. 2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen fabrikada ilk etapta Skoda ve Seat modellerinin üretimi yapılacak.

Yaklaşık 10 yıldan fazladır Türkiye'ye yatırım için ikna edilmeye çalışılan Volkswagen (VW) konusunda sona gelindi.

Habertürk'ün haberine göre, VW mevcut fabrikalarında elektrikli modellerine yer açmak için bir süredir yeni bir üretim tesisine ihtiyaç duyuyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, bu kapsamda yatırım için Bulgaristan ve Türkiye'yi radarına alan Alman üretici, otomobil üretimindeki tecrübesi ve sahip olduğu bilgi birikimi sebebiyle tercihini Türkiye'den yana kullandı.

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