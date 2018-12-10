Yaklaşık 10 yıldan fazladır Türkiye'ye yatırım için ikna edilmeye çalışılan Volkswagen (VW) konusunda sona gelindi.

Habertürk'ün haberine göre, VW mevcut fabrikalarında elektrikli modellerine yer açmak için bir süredir yeni bir üretim tesisine ihtiyaç duyuyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, bu kapsamda yatırım için Bulgaristan ve Türkiye'yi radarına alan Alman üretici, otomobil üretimindeki tecrübesi ve sahip olduğu bilgi birikimi sebebiyle tercihini Türkiye'den yana kullandı.