  • Otomobil
  • 08.11.2018 14:16
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 14:16

Polo GTI Brezilya Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı! İşte GTI'ın özellikleri

'in en çok tutulan modellerinden biri olan Polo, Brezilya'da düzenlenen otomobil fuarına damga vurdu. Fuarda GTI sedan tanıtılırken, otomobil tutkunları Alman devinin yeni aracına yoğun ilgi gösterdi. İşte 2019 GTI'ın özellikleri ve fotoğrafları...

Volkswagen Polo GTI Brezilya Otomobil Fuarında tanıtıldı! İşte 2019 Volkswagen Polo GTIın özellikleri

Brezilya'da bugünlerde düzenlenen 2018 Sao Paulo Uluslararası Otomobil Fuarı son hızıyla farklı otomobillerin tanıtımına sahne olmaya devam ediyor.

Brezilya pazarına büyük önem veren firmalardan biri olan Volkswagen de burada dün, Tarok adlı yeni pick-up konseptini tanıtmıştı. Tarok'un yanı sıra şimdi de Virtus GTS adlı bir konsept tanıtıldı.

İŞTE OTOMOBİLDEN AYRINTILAR...

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