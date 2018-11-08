Brezilya'da bugünlerde düzenlenen 2018 Sao Paulo Uluslararası Otomobil Fuarı son hızıyla farklı otomobillerin tanıtımına sahne olmaya devam ediyor.



Brezilya pazarına büyük önem veren firmalardan biri olan Volkswagen de burada dün, Tarok adlı yeni pick-up konseptini tanıtmıştı. Tarok'un yanı sıra şimdi de Virtus GTS adlı bir konsept tanıtıldı.



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