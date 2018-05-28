Karsan’dan servis kampanyası

Karsan, kullanıcılarına özel kampanyalara bir yenisini ekledi. Türkiye'de 71 servis noktası ile hizmet veren Karsan, 30 Haziran'a kadar araçlarını yetkili servislere getirenlere çeşitli hediyeler veriyor. J9, J10, Jest, Atak, Star araçlarını Karsan yetkili servislerine getiren araç sahipleri; iPhone, akaryakıt kartı, powerbank, yağ filtresi, fener, şapka gibi hediyelerden birini kazanma fırsatı yakalayacak.
HALİT BOLKAN
HALİT BOLKAN
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