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’dan servis kampanyası

Karsan’dan servis kampanyası
Karsan, kullanıcılarına özel kampanyalara bir yenisini ekledi. 'de 71 servis noktası ile hizmet veren Karsan, 30 Haziran'a kadar araçlarını yetkili servislere getirenlere çeşitli hediyeler veriyor. J9, J10, Jest, Atak, Star araçlarını yetkili servislerine getiren araç sahipleri; iPhone, akaryakıt kartı, powerbank, yağ filtresi, fener, şapka gibi hediyelerden birini kazanma fırsatı yakalayacak.


HALİT BOLKAN
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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