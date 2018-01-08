Citroen’den 5 bin tl takas indirimi

CItroen, yeni yıla yeni satış kampanyası ile başlıyor. Bu aya yöneik kampanya kapsamında C3,C-Elysee, C4Cactus, C4 Picassove Berlingo Combimodellerinde binila 5 bin lira arasındadeğişen takas indirimisunuluyor. Takas indirimine ek olarak Ocak ayı boyunca 2017 model tüm binek Citroen modellerive Berlingo'da 30bin lira için 12 ayyüzde 0.89'luk krediimkanı sağlanıyor. Kredi kampanyasından yararlanmak istemeyenler için ise ek bin 500 lira peşin indirimi sağlanıyor.
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