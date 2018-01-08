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’den 5 bin tl takas indirimi

Citroen’den 5 bin tl takas indirimi
CItroen, yeni yıla yeni satış kampanyası ile başlıyor. Bu aya yöneik kampanya kapsamında C3, C-Elysee, C4 Cactus, C4 Picasso ve Berlingo Combi modellerinde bin ila 5 bin lira arasında değişen takas indirimi sunuluyor. Takas indirimine ek olarak Ocak ayı boyunca 2017 model tüm binek Citroen modelleri ve Berlingo'da 30 bin lira için 12 ay yüzde 0.89'luk kredi imkanı sağlanıyor. Kredi kampanyasından yararlanmak istemeyenler için ise ek bin 500 lira peşin indirimi sağlanıyor.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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