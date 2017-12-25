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Yol Durumu
  1. Hedef liderliği sürdürmek
  2. Cam filminde standart belirlendi

Son fırsatlar

Son fırsatlar
Yılın son haftasına girdik. satışlarının geleneksel olarak en hızlı günleri. Her yıl Aralık ayında otomobil satışları patlama yaşar ve özellikle de ayın son haftası showroomlar dolup dolup boşalır. 1 Ocak'tan önce satış işlemlerini bitirmek için satış temsilcileri ve müşteriler koşuşturup durur. Tabii bunda etken olan unsurların başında, son derece cazip kampanyaların varlığı geliyor. Firmalar yeni yıla stoksuz girmek, bayiler de kotalarını doldurmak ve stoklarını eritmek için Aralık ayını çok iyi kullanmak istiyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama yönteminde 2018 yılında uygulanmaya başlayacak yeni sisteme dahil olmak istemeyenler de 31 Aralık'a kadar yeni otomobillerini almak zorunda. Bu yüzden, çok satan modellerde renk ve donanım konusunda istediği gibi bir otomobil bulamayanlar da bulduğunu alacak. Ocak ayına sarkan stoklarda Aralık ayına göre daha iyi indirimler yapılması olasılığı da var ama ertelenmiş zamlar da Ocak ayında fiyatlara yansıtılabilir. Karar vermek güç. Otomobil almak zor iş, değil mi?


Halit BOLKAN
Etiketler:
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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