Son fırsatlar

Yılın son haftasına girdik. Otomobil satışlarının geleneksel olarak en hızlı günleri. Her yıl Aralık ayında otomobil satışları patlama yaşar ve özellikle de ayın son haftası showroomlar dolup dolup boşalır. 1 Ocak'tan önce satış işlemlerini bitirmek için satış temsilcileri ve müşteriler koşuşturup durur. Tabii bunda etken olan unsurların başında, son derece cazipkampanyaların varlığı geliyor. Firmalar yeni yıla stoksuz girmek, bayiler de kotalarını doldurmak ve stoklarını eritmek için Aralık ayını çok iyikullanmak istiyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama yönteminde 2018 yılında uygulanmaya başlayacak yeni sisteme dahil olmak istemeyenler de 31 Aralık'akadar yeni otomobillerini almak zorunda. Bu yüzden, çok satan modellerde renk ve donanım konusunda istediği gibi bir otomobil bulamayanlar da bulduğunu alacak. Ocak ayına sarkanstoklarda Aralık ayınagöre daha iyi indirimleryapılması olasılığı da varama ertelenmiş zamlarda Ocak ayında fiyatlarayansıtılabilir. Karar vermek güç. Otomobil almak zor iş, değil mi?
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