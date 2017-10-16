Üretim hız kesmiyor

Son yıllarda yapılan yatırımların da etkisiyle Türkiye otomotiv sektörü üretimde rekor üstüne rekor kırıyor. Otomotiv SanayiiDerneği'ninraporuna göre,2017 yılı Ocak-Eylül dönemindetoplam araç üretimibir önceki yılın aynıdönemine göre yüzde18, otomobil üretimiise yüzde 31 oranındaarttı. Bu dönemdetoplam 1 milyon 224bin adet araç üretilirken,bunların 839 bin adediniotomobiller oluşturdu.
Bu rakamlar Ocak-Eylül dönemi olarak Türkiyetarihinde ulaşılan enyüksek adetler. İşin güzel yanı üretimin artması ihracatın artması anlamına geliyor. 2017 yılı Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 24 artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 38 artış gösterdi.
Bu dönemde, toplam ihracat 984 bin, otomobil ihracatı ise 689 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Dolar ve euro bazında ihracat geliri yüzde22 arttı. Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv ihracatı 21.2milyar dolara ulaştı.
Böylece otomotiv sektörü cari fazla vermeye devam etti.
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