Üretim hız kesmiyor

Son yıllarda yapılan yatırımların da etkisiyle Türkiye otomotiv sektörü üretimde rekor üstüne rekor kırıyor.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin raporuna göre, 2017 yılı Ocak- Eylül döneminde toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 31 oranında arttı. Bu dönemde toplam 1 milyon 224 bin adet araç üretilirken, bunların 839 bin adedini otomobiller oluşturdu.

Bu rakamlar Ocak-Eylül dönemi olarak Türkiye tarihinde ulaşılan en yüksek adetler. İşin güzel yanı üretimin artması ihracatın artması anlamına geliyor. 2017 yılı Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 24 artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 38 artış gösterdi.

Bu dönemde, toplam ihracat 984 bin, otomobil ihracatı ise 689 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Dolar ve euro bazında ihracat geliri yüzde 22 arttı. Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv ihracatı 21.2 milyar dolara ulaştı.

Böylece otomotiv sektörü cari fazla vermeye devam etti.



Halit BOLKAN