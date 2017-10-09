Opel’den yeni bir SUV: Grandland x

Yeni Grandland X;modern, dinamik hatlar,havalı SUV görünümüve yükseltilmiş oturmapozisyonu ile Opel'i payı hergeçen gün büyüyen C SUVsegmentinde temsil ediyor.Mokka X ve CrosslandX modellerinin yanındaOpel X ailesinin üçüncüüyesi olan Grandland X,bu modellerden 20 cmdaha uzun. ÜlkemizdeKasım'da satışa sunulacakyeni modelde LED gündüzfarları, LED stop lambaları,şerit takip sistemi ve trafikişareti tespit sistemi gibiözellikler giriş seviyesindenitibaren standart olaraksunulacak. Opel TürkiyeGenel Müdürü ÖzcanKeklik, "Avrupa genelindekompakt sınıfta SUV'lerinpayı 2010'da yüzde 7'lerdengünümüzde yüzde 20'lereyükseldi. Ülkemizde de ilgigören bu segmente yeniGrandland X ile iddialı girişyapacağız" dedi.
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