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Opel’den yeni bir SUV:

Opel’den yeni bir SUV: Grandland x
Yeni Grandland X; modern, dinamik hatlar, havalı SUV görünümü ve yükseltilmiş oturma pozisyonu ile Opel'i payı her geçen gün büyüyen C SUV segmentinde temsil ediyor. Mokka X ve Crossland X modellerinin yanında Opel X ailesinin üçüncü üyesi olan , bu modellerden 20 cm daha uzun. Ülkemizde Kasım'da satışa sunulacak yeni modelde LED gündüz farları, LED stop lambaları, şerit takip sistemi ve trafik işareti tespit sistemi gibi özellikler giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunulacak. Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, "Avrupa genelinde kompakt sınıfta SUV'lerin payı 2010'da yüzde 7'lerden günümüzde yüzde 20'lere yükseldi. Ülkemizde de ilgi gören bu segmente yeni Grandland X ile iddialı giriş yapacağız" dedi.
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  • 09 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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