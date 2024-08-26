Dacia, Hyundai, Kia ve Renault’ta fiyatlar süper! İşte Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri!

İndirim Fırsatları
Otomobil firmaları, düzenledikleri indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Bu indirimler sayesinde, müşteriler birkaç ay öncesine kadar geçerli olan fiyatlarla yeni otomobillere sahip olabiliyorlar. Bu durum büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak, bu kampanyalı indirimler her modelin her versiyonu için geçerli olmayabiliyor. Bazı modellerde indirimler uygulanırken, diğerlerinde fiyatlar sabit bırakılarak dengeli bir satış stratejisi yürütülüyor.
İşte Türkiye'nin En Ucuz Sıfır Otomobilleri!
Yeni araba pazarının derinlemesine incelenmesiyle, çeşitli üreticiler tarafından sunulan model çeşitliliğinin fiyat skalaları dikkat çekici olmaktadır. Özellikle, basit donanımlı ekonomik sınıf araçlar, daha uygun fiyat etiketleriyle öne çıkmaktadır. İşte bazı öncü üreticilerin en hesaplı yeni modelleri şöyle sıralanmaktadır:
Renault Taliant Joy, 1.0 Turbo, X-tronic ile 90 beygirlik güç: 975.000 TL'den satışa sunuldu.
Kia Picanto 1.0 L, 63 beygirlik güç, AMT Benzin Feel: 995.000 TL'den satışa sunuldu.
Dacia Sandero Stepway Expression, Tce ile 90 beygirlik güç, CVT: 1.075.000 TL'den satışa sunuldu.
Dacia Spring Extreme Elektrik, 65 beygirlik güçle: 892.000 TL'den satışa sunuldu.
Hyundai i10 1.2 MPI, 79 beygirlik güç, Manuel Benzin: 925.000 TL'den satışa sunuldu.
Citroen C3 1.2 PureTech, 83 beygirlik güç, Feel Bold: 963.000 TL'den satışa sunuldu.
Fiat Egea 1.4 Fire, 95 beygirlik güç, Manuel Benzinli: 969.900 TL'den satışa sunuldu.