MGM haritayı paylaştı: Bugün en sıcak il belli oldu! Termometreler 42'yi gösterecek

Yurdun batı ve güneyinde kavurucu sıcaklar hakimken, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise durum tam tersi yönde seyrediyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise pazar günü az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Aydın bugün 42 dereceyi görecek. (MGM)

TERMOMETRELER ZİRVE YAPTI: EN YÜKSEK SICAKLIK AYDIN'DA

Haritadaki sıcaklık değerleri incelendiğinde, 19 Temmuz gününün en sıcak ili 42 derece ile Aydın oluyor. Aydın'ı, 39'ar derece ile Şanlıurfa, Batman ve Muğla takip ediyor. Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde sıcaklıkların 35-40 derece bandında seyretmesi, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha da artmasına neden olacak.

İstanbul'da pazar günü 32 dereceyi bulan sıcaklık ve yüksek nem bunaltıcı havaya neden olacak. (Takvim foto arşiv)

İSTANBUL'DA BUNALTICI PAZAR

Milyonların yaşadığı İstanbul'da ise pazar günü az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Megakentte gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklık 32 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 22 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranının yüksekliği nedeniyle İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerinde olması ve gün boyu bunaltıcı bir havanın hakim olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış bekleniyor. (Takvim foto arşiv)

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojik haritanın yeşil ile işaretlenen bölümlerinde, özellikle öğle (12:00 - 18:00) saatlerinde sağanak yağış geçişleri görülecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin hattı ile Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca Toroslar mevkii olan Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinde de yerel yağış geçişleri tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 12.00-18.00 saatlerini kapsayan hava durumu haritası yayımlandı.

İÇ KESİMLERDE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM

Ankara ve İç Anadolu genelinde ise gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Başkent Ankara'da sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkması beklenirken, bölge genelinde yağış beklenmiyor. Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında da sıcak ve güneşli bir Pazar günü yaşanacak.