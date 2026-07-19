MGM haritayı paylaştı: Bugün en sıcak il belli oldu! Termometreler 42'yi gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı 19 Temmuz hava tahmin raporuna göre, Türkiye bugün kavurucu sıcakların etkisi altında olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 42 dereceyle Aydın'da ölçülecek. Ege ve Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde termometreler 35 derecenin üzerine çıkarken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Yurdun batı ve güneyinde kavurucu sıcaklar hakimken, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise durum tam tersi yönde seyrediyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise pazar günü az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.
TERMOMETRELER ZİRVE YAPTI: EN YÜKSEK SICAKLIK AYDIN'DA
Haritadaki sıcaklık değerleri incelendiğinde, 19 Temmuz gününün en sıcak ili 42 derece ile Aydın oluyor. Aydın'ı, 39'ar derece ile Şanlıurfa, Batman ve Muğla takip ediyor. Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde sıcaklıkların 35-40 derece bandında seyretmesi, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha da artmasına neden olacak.
İSTANBUL'DA BUNALTICI PAZAR
Milyonların yaşadığı İstanbul'da ise pazar günü az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Megakentte gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklık 32 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 22 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranının yüksekliği nedeniyle İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerinde olması ve gün boyu bunaltıcı bir havanın hakim olması bekleniyor.
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Meteorolojik haritanın yeşil ile işaretlenen bölümlerinde, özellikle öğle (12:00 - 18:00) saatlerinde sağanak yağış geçişleri görülecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin hattı ile Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca Toroslar mevkii olan Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinde de yerel yağış geçişleri tahmin ediliyor.
İÇ KESİMLERDE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM
Ankara ve İç Anadolu genelinde ise gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Başkent Ankara'da sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkması beklenirken, bölge genelinde yağış beklenmiyor. Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında da sıcak ve güneşli bir Pazar günü yaşanacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
Marmara
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Bursa: 35°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 36°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 35°C, parçalı ve az bulutlu
Ege
Bölge genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.
İzmir: 37°C, az bulutlu
Manisa: 38°C, az bulutlu
Denizli: 39°C, az bulutlu
Muğla: 37°C, az bulutlu
Akdeniz
Parçalı, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Antalya: 35°C, parçalı bulutlu
Adana: 35°C, parçalı, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur: 36°C, parçalı bulutlu
Hatay: 32°C, parçalı bulutlu
İç Anadolu
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Ankara: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Yozgat: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Bolu: 30°C, parçalı bulutlu
Düzce: 32°C, parçalı bulutlu
Kastamonu: 32°C, parçalı bulutlu
Zonguldak: 28°C, parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Amasya: 33°C, parçalı bulutlu
Samsun: 29°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 27°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 27°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 28°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 26°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 35°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Şanlıurfa: 39°C, az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 35°C, az bulutlu ve açık