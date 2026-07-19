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MGM haritayı paylaştı: Bugün en sıcak il belli oldu! Termometreler 42'yi gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı 19 Temmuz hava tahmin raporuna göre, Türkiye bugün kavurucu sıcakların etkisi altında olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 42 dereceyle Aydın'da ölçülecek. Ege ve Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde termometreler 35 derecenin üzerine çıkarken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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MGM haritayı paylaştı: Bugün en sıcak il belli oldu! Termometreler 42'yi gösterecek

Yurdun batı ve güneyinde kavurucu sıcaklar hakimken, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise durum tam tersi yönde seyrediyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise pazar günü az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Aydın bugün 42 dereceyi görecek. (MGM)Aydın bugün 42 dereceyi görecek. (MGM)

TERMOMETRELER ZİRVE YAPTI: EN YÜKSEK SICAKLIK AYDIN'DA

Haritadaki sıcaklık değerleri incelendiğinde, 19 Temmuz gününün en sıcak ili 42 derece ile Aydın oluyor. Aydın'ı, 39'ar derece ile Şanlıurfa, Batman ve Muğla takip ediyor. Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde sıcaklıkların 35-40 derece bandında seyretmesi, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha da artmasına neden olacak.

İstanbul'da pazar günü 32 dereceyi bulan sıcaklık ve yüksek nem bunaltıcı havaya neden olacak. (Takvim foto arşiv)İstanbul'da pazar günü 32 dereceyi bulan sıcaklık ve yüksek nem bunaltıcı havaya neden olacak. (Takvim foto arşiv)

İSTANBUL'DA BUNALTICI PAZAR

Milyonların yaşadığı İstanbul'da ise pazar günü az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Megakentte gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklık 32 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 22 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranının yüksekliği nedeniyle İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerinde olması ve gün boyu bunaltıcı bir havanın hakim olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış bekleniyor. (Takvim foto arşiv)Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış bekleniyor. (Takvim foto arşiv)

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojik haritanın yeşil ile işaretlenen bölümlerinde, özellikle öğle (12:00 - 18:00) saatlerinde sağanak yağış geçişleri görülecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin hattı ile Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca Toroslar mevkii olan Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinde de yerel yağış geçişleri tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 12.00-18.00 saatlerini kapsayan hava durumu haritası yayımlandı.Meteoroloji'nin 12.00-18.00 saatlerini kapsayan hava durumu haritası yayımlandı.

İÇ KESİMLERDE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM

Ankara ve İç Anadolu genelinde ise gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Başkent Ankara'da sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkması beklenirken, bölge genelinde yağış beklenmiyor. Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında da sıcak ve güneşli bir Pazar günü yaşanacak.

MGM haritayı paylaştı: Bugün en sıcak il belli oldu! Termometreler 42'yi gösterecek-3

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Bursa: 35°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 36°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 35°C, parçalı ve az bulutlu

Ege

Bölge genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

İzmir: 37°C, az bulutlu

Manisa: 38°C, az bulutlu

Denizli: 39°C, az bulutlu

Muğla: 37°C, az bulutlu

Ege Bölgesi'nde güneş etkisini artırırken, sıcaklıklar 40 derece sınırına yaklaşarak bunaltıcı bir gün yaşatacak. (Takvim foto arşiv)Ege Bölgesi'nde güneş etkisini artırırken, sıcaklıklar 40 derece sınırına yaklaşarak bunaltıcı bir gün yaşatacak. (Takvim foto arşiv)

Akdeniz

Parçalı, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Antalya: 35°C, parçalı bulutlu

Adana: 35°C, parçalı, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur: 36°C, parçalı bulutlu

Hatay: 32°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Ankara: 34°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 34°C, parçalı ve az bulutlu

Konya: 34°C, parçalı ve az bulutlu

Yozgat: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. (Takvim foto arşiv)Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. (Takvim foto arşiv)

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Bolu: 30°C, parçalı bulutlu

Düzce: 32°C, parçalı bulutlu

Kastamonu: 32°C, parçalı bulutlu

Zonguldak: 28°C, parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Amasya: 33°C, parçalı bulutlu

Samsun: 29°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 27°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize: 27°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 28°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 26°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 35°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağış beklenirken, bölgenin diğer kesimlerinde sıcak ve parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. (Takvim foto arşiv)Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağış beklenirken, bölgenin diğer kesimlerinde sıcak ve parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. (Takvim foto arşiv)

Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Şanlıurfa: 39°C, az bulutlu ve açık

Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 35°C, az bulutlu ve açık

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji

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