Bugün hava nasıl? MGM uyardı: 30 Haziran 2026 il il sıcaklık haritası

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Denizlerde fırtına beklenmiyor

Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtına öngörülmüyor. Denizlerde görüşün genel olarak iyi olacağı, rüzgârın ise bölgelere göre hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege ile Marmara'da ise yer yer daha güçlü eseceği tahmin ediliyor.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji