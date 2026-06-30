Bugün hava nasıl? MGM uyardı: 30 Haziran 2026 il il sıcaklık haritası
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye yeni güne yağışsız ve bunaltıcı sıcaklarla giriyor. Ülke genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Güneydoğu'da termometreler 40 dereceye kadar yükseldi.
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- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmediğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.
- Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.
- Şanlıurfa'da 40 derece, Gaziantep, Diyarbakır ve Denizli'de 38 derece, Antalya'da 37 derece sıcaklık öngörülüyor.
- İstanbul'da 32 derece, Ankara'da 33 derece hava sıcaklığı bekleniyor.
- Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Yaz sıcakları etkisini artırıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu raporunda yurdun tamamı için yağış beklenmezken Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı. Uzmanlar sıcak hava ve rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Yurt genelinde yağış beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Güneşli gökyüzüyle birlikte sıcaklıkların da etkisini artırması bekleniyor. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Günün en yüksek sıcaklıklarının bazı illerde şu seviyelerde olması bekleniyor:
Şanlıurfa: 40°C
Gaziantep: 38°C
Diyarbakır: 38°C
Denizli: 38°C
Antalya: 37°C
Bursa: 36°C
İzmir: 36°C
Muğla: 36°C
Adana: 35°C
Çanakkale: 35°C
Ankara: 33°C
İstanbul: 32°C
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgâr uyarısı
Sıcak havanın yanı sıra rüzgâr da bazı bölgelerde etkisini artıracak. Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Bölge bölge hava durumu 30 Haziran 2026
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gün boyunca az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Karadeniz'in doğu kesimlerinde zaman zaman parçalı bulutlar görülse de yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars ve Van gibi yüksek kesimlerde sıcaklıklar diğer bölgelere göre daha düşük seyredecek.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Denizlerde fırtına beklenmiyor
Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtına öngörülmüyor. Denizlerde görüşün genel olarak iyi olacağı, rüzgârın ise bölgelere göre hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege ile Marmara'da ise yer yer daha güçlü eseceği tahmin ediliyor.