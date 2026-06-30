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Bugün hava nasıl? MGM uyardı: 30 Haziran 2026 il il sıcaklık haritası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye yeni güne yağışsız ve bunaltıcı sıcaklarla giriyor. Ülke genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Güneydoğu'da termometreler 40 dereceye kadar yükseldi.

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Bugün hava nasıl? MGM uyardı: 30 Haziran 2026 il il sıcaklık haritası
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  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmediğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.
  • Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.
  • Şanlıurfa'da 40 derece, Gaziantep, Diyarbakır ve Denizli'de 38 derece, Antalya'da 37 derece sıcaklık öngörülüyor.
  • İstanbul'da 32 derece, Ankara'da 33 derece hava sıcaklığı bekleniyor.
  • Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Yaz sıcakları etkisini artırıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu raporunda yurdun tamamı için yağış beklenmezken Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı. Uzmanlar sıcak hava ve rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Güneşli gökyüzüyle birlikte sıcaklıkların da etkisini artırması bekleniyor. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Günün en yüksek sıcaklıklarının bazı illerde şu seviyelerde olması bekleniyor:

Şanlıurfa: 40°C
Gaziantep: 38°C

Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.

Diyarbakır: 38°C
Denizli: 38°C

Antalya: 37°C
Bursa: 36°C

Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.

İzmir: 36°C
Muğla: 36°C

Adana: 35°C
Çanakkale: 35°C

Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.

Ankara: 33°C
İstanbul: 32°C

Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgâr uyarısı

Sıcak havanın yanı sıra rüzgâr da bazı bölgelerde etkisini artıracak. Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.

Bölge bölge hava durumu 30 Haziran 2026

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gün boyunca az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Karadeniz'in doğu kesimlerinde zaman zaman parçalı bulutlar görülse de yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars ve Van gibi yüksek kesimlerde sıcaklıklar diğer bölgelere göre daha düşük seyredecek.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 27°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Az bulutlu

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Denizlerde fırtına beklenmiyor

Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtına öngörülmüyor. Denizlerde görüşün genel olarak iyi olacağı, rüzgârın ise bölgelere göre hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege ile Marmara'da ise yer yer daha güçlü eseceği tahmin ediliyor.

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