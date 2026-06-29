Avrupa'yı vuran ölümcül sıcaklar Türkiye'ye ulaştı: Meteoroloji alarm verdi

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esecek.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle 1.300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Avrupa ülkeleri ise son yılların en sert sıcak hava dönemlerinden birini yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 21 Haziran'dan bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle 1.300'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar, benzer risklerin Türkiye için de geçerli olduğuna dikkat çekiyor. İşte Meteoroloji'den 29 Haziran hava durumu tahminleri...

Özellikle kuzey bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Kuzeydoğu kesimlerde ise zaman zaman parçalı bulut geçişleri görülebilecek.

Meteoroloji 29 Haziran için yurt genelinde yağış beklenmediğini, kuzey bölgelerde sıcaklıkların 2-4 derece artacağını bildirdi. (Takvim foto arşiv)

MARMARA VE EGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Sıcak havanın yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK

Meteoroloji verilerine göre bugün bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde olacak:

Ankara: 32 derece

İstanbul: 34 derece

İzmir: 38 derece

Bursa: 35 derece

Adana: 36 derece

Antalya: 38 derece

Samsun: 30 derece

Trabzon: 28 derece

Erzurum: 26 derece

Diyarbakır: 37 derece

Gaziantep ve Şanlıurfa'da da sıcaklığın 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

30 Haziran Salı günü Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri adeta kavrulacak.

40 DERECEYİ AŞACAK

30 Haziran Salı gününden itibaren Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak. Hafta boyunca birçok şehirde termometreler 40 dereceyi aşarken, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceyi bulması bekleniyor.

İstanbul'da 34, İzmir ve Antalya'da 38, Ankara'da 32 derece sıcaklık öngörülüyor. (Takvim foto arşiv)

DSÖ'DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI: "SESSİZ KATİL"

Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıcak hava dalgalarının yalnızca birkaç hafta içinde 1.300'den fazla kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 150 milyon insanın aşırı sıcak koşullarından etkilendiğini belirten Ghebreyesus, sıcak stresinin çoğu zaman fark edilmeden ölümlere yol açtığı için "sessiz katil" olarak tanımlandığını ifade etti.

Uzmanlara göre Avrupa kıtası, küresel ortalamaya göre yaklaşık iki kat daha hızlı ısınıyor. Geçmişte uzun aralıklarla görülen aşırı sıcak hava olayları ise artık neredeyse her yıl yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle 1.300'den fazla kişi hayatını kaybetti. (Takvim foto arşiv)

EN FAZLA RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Dünya Sağlık Örgütü, özellikle 65 yaş üzerindeki bireylerin ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havalardan daha fazla etkilendiğini belirtiyor.

Kalp, akciğer ve böbrek hastaları ile yalnız yaşayan vatandaşların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği vurgulanırken, açık alanda çalışanların da ek önlemler alması tavsiye ediliyor.

Öğle ve ikindi saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneriyor. (Takvim foto arşiv)

SICAK HAVALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan öğle ile ikindi arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneriyor. Dışarıda bulunulması gereken durumlarda gölgede kalınması ve doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması önem taşıyor.

Ev ortamının serin tutulabilmesi için gündüz saatlerinde perdelerin kapalı tutulması, pencerelerin ise dış ortam sıcaklığının düşmeye başladığı akşam saatlerinde açılması tavsiye ediliyor.

Ayrıca hafif ve bol kıyafetlerin tercih edilmesi, sık sık su tüketilmesi ve serin duş alınması sıcak çarpması riskini azaltan önlemler arasında yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalar ve açık alanda çalışanların sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirtti. (Takvim foto arşiv)

ÇOCUKLAR VE EVCİL HAYVANLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Yetkililer, çocukların ve evcil hayvanların park halindeki araçlarda kısa süreliğine bile olsa bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Kapalı araçların iç sıcaklığı birkaç dakika içerisinde hayati risk oluşturabilecek seviyelere ulaşabiliyor.

Bebek arabalarının kalın ve kuru örtülerle kapatılmaması gerektiği de belirtilirken, bunun yerine ince ve nemli bezlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde etkisini artırması beklenen sıcak hava nedeniyle özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ve açık alanda çalışan vatandaşların gerekli tedbirleri ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji