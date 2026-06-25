Avrupa'dan Afrika sıcağı geliyor: Meteoroloji'den 40 derece uyarısı

Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da rüzgar güney ve güneybatı yönlerden eserken, diğer bölgelerde kuzeyli rüzgarlar hakim olacak.

Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa 40, Diyarbakır 37, Mardin 36 ve Gaziantep 35 derece ile en yüksek sıcaklıklar yaşanacak.

Meteoroloji iç ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları öğleden sonra görülecek yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı uyardı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Kuzeyli rüzgarların hakim olacağı tahmin edilirken, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden esmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle iç ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MARMARA'DA GÜNEŞ HAKİM, TRAKYA'DA YAĞIŞ UYARISI

Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde bulutlanma artacak. Özellikle Tekirdağ'ın batısı ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

İstanbul'da sıcaklığın 31 dereceye ulaşması beklenirken, Bursa ve Çanakkale'de termometreler 33 dereceyi gösterecek.

EGE'DE SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Ege Bölgesi'nde güneşli hava etkisini sürdürüyor. Bölgenin doğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra bulutlanmanın artmasıyla birlikte Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor.

İzmir'de hava sıcaklığı 34 dereceye kadar çıkarken, Manisa'da 35 derece, Denizli'de ise 37 derece ölçülmesi öngörülüyor.

AKDENİZ'DE SAHİLLER AÇIK, İÇ KESİMLERDE YAĞIŞ VAR

Akdeniz kıyılarında güneşli hava hakimiyetini korurken, iç kesimlerde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Göller Yöresi ile Toroslar çevresinde yerel yağış geçişleri bekleniyor.

Antalya'da sıcaklık 30 derece seviyelerinde seyredecek. Adana ve Burdur'da ise termometreler 34 dereceyi gösterecek.

İÇ ANADOLU YAZ HAVASINI YAŞIYOR

İç Anadolu Bölgesi genelinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bölgede yağış öngörülmezken sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

Başkent Ankara'da hava sıcaklığı 31 derece olacak. Eskişehir ve Konya'da da benzer sıcaklık değerleri görülecek.

BATI KARADENİZ'DE BOLU ÇEVRESİNE DİKKAT

Batı Karadeniz'de genel olarak güneşli hava etkili olacak. Ancak öğleden sonra Bolu çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanabilir.

Zonguldak'ta sıcaklığın 26 derece, Düzce ve Kastamonu'da ise 30 derece civarında olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE BULUTLAR ARTIYOR

Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir.

Rize ve Trabzon'da sıcaklıkların 26 derece seviyelerinde seyretmesi beklenirken, Samsun'da 29 derece, Amasya'da ise 31 derece ölçülecek.

DOĞU ANADOLU'DA YEREL SAĞANAKLAR BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile Van ve Muş çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Erzurum ve Kars'ta da gün içerisinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Malatya'da hava parçalı bulutlu geçerken sıcaklığın 33 dereceye ulaşması öngörülüyor. Van'da ise en yüksek sıcaklık 27 derece olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU KAVRULACAK

Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu'da güneşli hava etkisini sürdürecek. Bölge genelinde yağış beklenmezken sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek.

Şanlıurfa'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken, Diyarbakır'da 37 derece, Mardin'de 36 derece ve Gaziantep'te 35 derece ölçülmesi tahmin ediliyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji