MGM'den 11 ile kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağış alarmı verildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuvvetli rüzgar ile toz taşınımı etkili olacak. Hafta sonu yağışlı sistem devam edecek. Meteoroloji riskli hava koşulları nedeniyle Amasya, Artvin, Bingöl, Çorum, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Tunceli için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Türkiye genelinde hava koşulları yeniden sertleşiyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, bazı illerde ise yağışların kuvvetini artırması bekleniyor. Özellikle Karadeniz hattı ile Doğu Anadolu'da sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı peş peşe uyarılar yapıldı. Doğu ve Güneydoğu kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımı görüleceği belirtilirken, görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği ifade edildi.
11 İLE SARI KOD
Meteoroloji, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Amasya, Artvin, Bingöl, Çorum, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Tunceli için sarı kodlu alarm verdi.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olacak yeni yağış sistemi için peş peşe uyarılar yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu havanın etkisi altına girerken; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.
SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde birkaç derece yükselmesi beklenirken iç ve doğu kesimlerde ise belirgin düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde ise Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda sis ve pus görülebileceği bildirildi. Uzmanlar özellikle sürücüleri görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksama ve toz taşınımı gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.
Ayrıca bölgede görülecek toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği ve bazı noktalarda çamur yağışına neden olabileceği ifade edildi. Yetkililer, sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranmasını istedi.
15 MAYIS 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olacak.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Çanakkale
|23
|Parçalı ve çok bulutlu (Sisli)
|İstanbul
|20
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kırklareli
|22
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sakarya
|26
|Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi
Güney Ege genelinde sağanak yağışlar ve kıyılarda sis bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Afyonkarahisar
|19
|Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Denizli
|23
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|İzmir
|26
|Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Muğla
|25
|Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Akdeniz Bölgesi
Bölge genelinde yağış hakim. Doğu kesimlerde (Osmaniye, Hatay vb.) yağışlar kuvvetli.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Adana
|24
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Antalya
|26
|Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Burdur
|21
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Hatay
|20
|Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
İç Anadolu Bölgesi
Doğu kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Ankara
|17
|Parçalı ve çok bulutlu
|Eskişehir
|19
|Parçalı ve çok bulutlu
|Konya
|22
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Nevşehir
|16
|Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak
Karadeniz Bölgeleri
Doğu Karadeniz'in doğusunda (Artvin/Trabzon vb.) yağışlar yer yer kuvvetli.
|Bölge / Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Bolu
|16
|Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Kastamonu
|15
|Öğle saatlerinde sağanak
|Samsun
|16
|Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Trabzon
|18
|Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
Güneydoğu kesimlerde kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) ve toz taşınımı uyarısı var.
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu / Özel Durum
|Erzurum
|15
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Malatya
|17
|Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak
|Van
|16
|Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak / Toz taşınımı
|Diyarbakır
|22
|Aralıklı sağanak / Toz taşınımı
|Siirt
|22
|Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak / Kuvvetli rüzgar
Denizlerde Durum Özeti
-
Doğu Karadeniz: Doğusunda fırtına (6 ila 8 kuvvetinde) bekleniyor. Dalga boyu 3,5 metreye çıkabilir.
-
Akdeniz: Batı ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar (7 kuvvetine kadar) bekleniyor.
-
Marmara ve Ege: Yer yer puslu ve sisli, rüzgar orta kuvvette.