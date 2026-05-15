MGM'den 11 ile kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağış alarmı verildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuvvetli rüzgar ile toz taşınımı etkili olacak. Hafta sonu yağışlı sistem devam edecek. Meteoroloji riskli hava koşulları nedeniyle Amasya, Artvin, Bingöl, Çorum, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Tunceli için sarı kodlu uyarı yayımladı.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü Amasya, Artvin, Bingöl, Çorum, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Tunceli için sarı kodlu alarm verdi.
  • İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.
  • Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabilecek kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor.
  • Hava sıcaklıkları batı bölgelerinde birkaç derece yükselirken iç ve doğu kesimlerde belirgin düşüş yaşanacak.

Türkiye genelinde hava koşulları yeniden sertleşiyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, bazı illerde ise yağışların kuvvetini artırması bekleniyor. Özellikle Karadeniz hattı ile Doğu Anadolu'da sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı peş peşe uyarılar yapıldı. Doğu ve Güneydoğu kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımı görüleceği belirtilirken, görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği ifade edildi.

11 İLE SARI KOD

Meteoroloji, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Amasya, Artvin, Bingöl, Çorum, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Tunceli için sarı kodlu alarm verdi.

Yurtta 5 günlük hava durumu. (MGM)

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olacak yeni yağış sistemi için peş peşe uyarılar yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu havanın etkisi altına girerken; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabilecek kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde birkaç derece yükselmesi beklenirken iç ve doğu kesimlerde ise belirgin düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde ise Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda sis ve pus görülebileceği bildirildi. Uzmanlar özellikle sürücüleri görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksama ve toz taşınımı gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Ayrıca bölgede görülecek toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği ve bazı noktalarda çamur yağışına neden olabileceği ifade edildi. Yetkililer, sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranmasını istedi.

15 MAYIS 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olacak.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Çanakkale23Parçalı ve çok bulutlu (Sisli)
İstanbul20Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli22Parçalı ve çok bulutlu
Sakarya26Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Güney Ege genelinde sağanak yağışlar ve kıyılarda sis bekleniyor.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Afyonkarahisar19Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Denizli23Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
İzmir26Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Muğla25Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Akdeniz Bölgesi

Bölge genelinde yağış hakim. Doğu kesimlerde (Osmaniye, Hatay vb.) yağışlar kuvvetli.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Adana24Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya26Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Burdur21Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Hatay20Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak

İç Anadolu Bölgesi

Doğu kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Ankara17Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir19Parçalı ve çok bulutlu
Konya22Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Nevşehir16Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak

Karadeniz Bölgeleri

Doğu Karadeniz'in doğusunda (Artvin/Trabzon vb.) yağışlar yer yer kuvvetli.

Bölge / ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
Bolu16Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kastamonu15Öğle saatlerinde sağanak
Samsun16Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon18Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

Güneydoğu kesimlerde kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) ve toz taşınımı uyarısı var.

ŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu / Özel Durum
Erzurum15Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Malatya17Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak
Van16Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak / Toz taşınımı
Diyarbakır22Aralıklı sağanak / Toz taşınımı
Siirt22Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak / Kuvvetli rüzgar

Denizlerde Durum Özeti

  • Doğu Karadeniz: Doğusunda fırtına (6 ila 8 kuvvetinde) bekleniyor. Dalga boyu 3,5 metreye çıkabilir.

  • Akdeniz: Batı ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar (7 kuvvetine kadar) bekleniyor.

  • Marmara ve Ege: Yer yer puslu ve sisli, rüzgar orta kuvvette.

