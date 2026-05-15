MGM'den 11 ile kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde hava koşulları yeniden sertleşiyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, bazı illerde ise yağışların kuvvetini artırması bekleniyor. Özellikle Karadeniz hattı ile Doğu Anadolu'da sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı peş peşe uyarılar yapıldı. Doğu ve Güneydoğu kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımı görüleceği belirtilirken, görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği ifade edildi.

Yurtta 5 günlük hava durumu. (MGM)

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olacak yeni yağış sistemi için peş peşe uyarılar yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu havanın etkisi altına girerken; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.