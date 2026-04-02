CANLI YAYIN
Geri

Yağmur bereketiyle geldi: Roma dönemine ait 500 yıllık çeşme yeniden akıyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde, yıllardır kuraklık nedeniyle susuz kalan ve Roma dönemine kadar uzandığı değerlendirilen yaklaşık 500 yıllık tarihi çeşmeler, bu yıl etkili olan yoğun yağışlarla birlikte yeniden akmaya başladı. Uzun süredir suya hasret kalan bölge halkı için bu gelişme hem geçmişin izlerini canlandırdı hem de doğanın yeniden dengelenmeye başladığına dair umut verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yağmur bereketiyle geldi: Roma dönemine ait 500 yıllık çeşme yeniden akıyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gaziantep'in Araban ilçesindeki Roma ve Osmanlı dönemine ait tarihi çeşmeler, kuraklık nedeniyle yıllardır susuz kaldıktan sonra kar ve yağmur yağışlarıyla yeniden akmaya başladı.
  • Ocak ayında başlayan kar yağışı ve şubat ayında devam eden yağmurlar, son 50 yılın en kurak dönemlerinden birini yaşayan Gaziantep'te su kaynaklarını yeniden canlandırdı.
  • Emirhaydar ve Beydilli mahallelerinde bulunan tarihi çeşmelerin yeniden akması, köy halkı ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.
  • Emirhaydar Mahallesi Muhtarı Seydi Vakkas Kaya, tarihi çeşmelerin korunması için restorasyon yapılması gerektiğini belirtti.
  • Yağışların artmasıyla bölgede buğday, arpa, sarımsak ve fıstık gibi ürünlerde verimin yüksek olması bekleniyor.

Son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşayan Gaziantep'te, kış aylarında etkili olan kar ve yağmur yağışları beklenen etkiyi gösterdi. Araban ilçesindeki tarihi çeşmelerin yeniden su vermeye başlaması, sadece kültürel mirasın canlanmasıyla sınırlı kalmadı aynı zamanda çiftçiler için de verimli bir sezonun habercisi olarak değerlendirildi.

Yağmur bereketiyle geldi: Roma dönemine ait 500 yıllık çeşme yeniden akıyor-2

KURAKLIĞIN ARDINDAN GELEN BEREKET

Gaziantep'in Araban ilçesinde uzun süredir kuraklık nedeniyle susuz kalan tarihi çeşmeler, bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından yeniden akmaya başladı. Son yıllarda azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar nedeniyle tamamen kuruyan çeşmeler, bölge halkını endişelendirmişti. Vatandaşlar, kuraklığın sona ermesi için sık sık yağmur ve kar duasına çıkmıştı.

AYLAR SÜREN YAĞIŞLAR SONUÇ VERDİ

Ocak ayında başlayan ve günlerce devam eden kar yağışı ile şubat ayı boyunca neredeyse aralıksız süren yağmurlar, bölgedeki su kaynaklarını yeniden canlandırdı. Son 50 yılın en kurak dönemlerinden birini yaşayan Gaziantep'te bu yılki yağışlar, sadece doğayı değil, yıllardır susuz kalan tarihi çeşmeleri de hayata döndürdü.

Yağmur bereketiyle geldi: Roma dönemine ait 500 yıllık çeşme yeniden akıyor-3

TARİHİ ÇEŞMELER YENİDEN İLGİ ODAĞI

Araban ilçesine bağlı Emirhaydar ve Beydilli mahallelerinde bulunan ve Roma ile Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen çeşmelerin yeniden akması, köy halkı kadar ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Çeşmelerin yapım tarihi kesin olarak bilinmese de üzerlerindeki izler ve yapısal özellikler, yüzlerce yıllık geçmişe işaret ediyor.

"YILLAR SONRA YENİDEN AKIYOR"

Emirhaydar Mahallesi Muhtarı Seydi Vakkas Kaya, uzun yıllardır bu çeşmelerden su akmadığını belirterek, bu yılki yağışların büyük bir değişim yarattığını ifade etti. Kaya, yoğun yağışların ardından çeşmelerin tekrar akmaya başlamasının köy halkını sevindirdiğini söyledi.

Yağmur bereketiyle geldi: Roma dönemine ait 500 yıllık çeşme yeniden akıyor-3

TARİHİ MİRAS İÇİN KORUMA ÇAĞRISI

Kaya, tarihi çeşmelerin korunması gerektiğine dikkat çekerek, bakımsızlık nedeniyle bazı yapıların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Restorasyon yapılması halinde bu eserlerin gelecek nesillere aktarılabileceğini belirtti.

KÖYÜN KURULUŞ HİKAYESİ VE ÇEŞMELER

Bölgedeki çeşmelerin geçmişine dair anlatılanlara göre, yıllar önce hayvancılık yapmak için gelen iki kişi, çalılar arasında gizlenmiş bir çeşmeyi ortaya çıkardı. Bu keşfin ardından bölgede yerleşim başladı ve köy zamanla büyüdü. O günden bu yana çeşmeler, köyün en önemli su kaynaklarından biri oldu.

Yağmur bereketiyle geldi: Roma dönemine ait 500 yıllık çeşme yeniden akıyor-4

ÇİFTÇİLER UMUTLU: "BU YIL YÜZLER GÜLECEK"

Yağışların artmasıyla birlikte sadece çeşmeler değil, tarım da canlandı. Kaya, çiftçilerin en büyük beklentisinin yağış olduğunu belirterek, bu yıl buğday, arpa, sarımsak ve fıstık gibi ürünlerde verimin yüksek olacağını düşündüklerini ifade etti.

Bu yıl gelen yağışlar, hem doğayı hem de bölge halkının umutlarını yeniden yeşertmiş durumda.

Editör Notu:

İklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiği son yıllarda, bu tür doğal toparlanmalar umut verici olsa da su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı her zamankinden daha büyük önem taşıyor.

(İHA)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler