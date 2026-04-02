Yağışların artmasıyla bölgede buğday, arpa, sarımsak ve fıstık gibi ürünlerde verimin yüksek olması bekleniyor.

Son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşayan Gaziantep'te, kış aylarında etkili olan kar ve yağmur yağışları beklenen etkiyi gösterdi. Araban ilçesindeki tarihi çeşmelerin yeniden su vermeye başlaması, sadece kültürel mirasın canlanmasıyla sınırlı kalmadı aynı zamanda çiftçiler için de verimli bir sezonun habercisi olarak değerlendirildi.

KURAKLIĞIN ARDINDAN GELEN BEREKET

Gaziantep'in Araban ilçesinde uzun süredir kuraklık nedeniyle susuz kalan tarihi çeşmeler, bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından yeniden akmaya başladı. Son yıllarda azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar nedeniyle tamamen kuruyan çeşmeler, bölge halkını endişelendirmişti. Vatandaşlar, kuraklığın sona ermesi için sık sık yağmur ve kar duasına çıkmıştı.

AYLAR SÜREN YAĞIŞLAR SONUÇ VERDİ

Ocak ayında başlayan ve günlerce devam eden kar yağışı ile şubat ayı boyunca neredeyse aralıksız süren yağmurlar, bölgedeki su kaynaklarını yeniden canlandırdı. Son 50 yılın en kurak dönemlerinden birini yaşayan Gaziantep'te bu yılki yağışlar, sadece doğayı değil, yıllardır susuz kalan tarihi çeşmeleri de hayata döndürdü.

TARİHİ ÇEŞMELER YENİDEN İLGİ ODAĞI

Araban ilçesine bağlı Emirhaydar ve Beydilli mahallelerinde bulunan ve Roma ile Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen çeşmelerin yeniden akması, köy halkı kadar ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Çeşmelerin yapım tarihi kesin olarak bilinmese de üzerlerindeki izler ve yapısal özellikler, yüzlerce yıllık geçmişe işaret ediyor.

"YILLAR SONRA YENİDEN AKIYOR"

Emirhaydar Mahallesi Muhtarı Seydi Vakkas Kaya, uzun yıllardır bu çeşmelerden su akmadığını belirterek, bu yılki yağışların büyük bir değişim yarattığını ifade etti. Kaya, yoğun yağışların ardından çeşmelerin tekrar akmaya başlamasının köy halkını sevindirdiğini söyledi.