Kırkikindi yağışları başladı: Fırtına ve sağanak için sarı kodlu uyarı: Sıcaklık 10 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs Perşembe günü için fırtına ve sel alarmı verdi. Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkacak, görüş mesafesi çöl tozu nedeniyle düşecek. İç Anadolu, Karadeniz ve Ege'de yağışların şiddeti artacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde il il sıcaklık ve yağış saatleri.
Hızlı Özet Göster
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara'nın doğusundan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
- İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rüzgar hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı ve yer yer fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.
- Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımı nedeniyle yurt genelinde hava kalitesinde belirgin düşüş ve görüş mesafesinde azalma yaşanacak.
- Cuma gününden itibaren yağışlı sistem batı bölgeleri terk edecek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış etkisini sürdürecek.
- Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece, İstanbul'da 19 derece, İzmir'de 23 derece civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkisi altına alacak yeni hava sistemiyle ilgili uyarıda bulundu. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve İç Ege'de yer yer kuvvetli yağış görüleceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde kısa süreli fırtına etkili olacak.
ÇOK SAYIDA İL İÇİN ALARM VERİLDİ
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına beklendiği duyuruldu.
Yapılan değerlendirmelere göre; Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ancak yer yer şiddetli sağanak yağışlar görülecek.
Karadeniz bölgesinde ise Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde; Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
İç Anadolu'da Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde çevrelerinde de yer yer şiddetli yağış ve fırtına tahmini yapıldı.
Akdeniz bölgesinde ise Mersin, Adana ve Osmaniye'nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına beklenirken; Burdur'un doğusu ve Isparta'da da benzer hava koşullarının görüleceği bildirildi.
Yetkililer; sel, ani su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Ayrıca resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıların yakından takip edilmesi çağrısında bulunuldu.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER AÇIKLANDI
Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin raporuna göre yağışların;
İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda,
İç Ege'de,
- Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde,
- Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde,
- Çanakkale'nin doğusunda,
- Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde,
- Konya'nın kuzey ve batısında,
- Tunceli ve Bingöl çevrelerinde
yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
GÜNEYLİ RÜZGARLAR FIRTINA ŞİDDETİNE ULAŞACAK
Yalnızca yağış değil, kuvvetli rüzgar da birçok bölgede etkisini gösterecek.
Meteoroloji'ye göre;
- İç Ege,
- İç Anadolu,
- Akdeniz'in iç kesimleri,
- Orta Karadeniz'in iç bölgeleri,
- Doğu Anadolu'nun batısı kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkisi altına girecek.
Rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI BATIDA DÜŞECEK
Yeni sistemle birlikte sıcaklıklarda bölgesel değişiklikler yaşanacak.
İç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.
SAĞANAK YAĞIŞ YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Tahminlere göre Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Birçok kentte gün boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji özellikle açık alanda bulunacak vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmelerini istedi.
CUMA GÜNÜ YAĞIŞ DOĞUYA KAYACAK
Tahminlere göre cuma gününden itibaren yağışlı sistem batı bölgeleri terk etmeye başlayacak.
Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış etkisini sürdürecek.
Özellikle doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak geçişlerinin devam edeceği tahmin ediliyor.
ÇÖL TOZU HAVA KALİTESİNİ DÜŞÜRECEK
Meteorolojik değerlendirmelerde dikkat çeken bir diğer unsur ise Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı oldu.
Uzmanlar, çöl tozu nedeniyle yurt genelinde hava kalitesinde belirgin düşüş yaşanacağını belirtti. Özellikle perşembe günü toz taşınımının etkisini artırması bekleniyor.
Görüş mesafesinde azalma, araçlarda çamur şeklinde yağış ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlar açısından risk oluşabileceği ifade edildi.
BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIK NASIL OLACAK?
Tahminlere göre Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece, İstanbul'da 19 derece, İzmir'de ise 23 derece civarında seyredecek.
Yağışla birlikte özellikle iç kesimlerde serin havanın daha belirgin hissedileceği öngörülüyor.
KARADENİZ VE ANKARA İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde hafta boyunca etkili olacak yağışlı hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu için dikkat çeken uyarılar yapan Tek, sıcaklıklarda ise sert düşüş yaşanacağını söyledi.
İSTANBUL'A YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR
A Haber canlı yayınında konuşan Adil Tek, İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışların gün içinde zayıfladığını ancak akşam ve gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni sistemin devreye gireceğini belirtti.
Tek, İstanbul'da hava sıcaklığının son günlere göre yaklaşık 8-9 derece düşeceğini ifade etti. Dün 27-28 derece seviyelerine çıkan sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine gerileyeceğini söyleyen Tek, cuma ve cumartesi günlerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını aktardı.
Pazar günü ise yağışların biraz daha kuvvetleneceğini belirten Tek, buna rağmen sel veya su baskını beklenmediğini dile getirdi.
KARADENİZ İÇİN ÖĞLEDEN SONRA UYARISI
Karadeniz Bölgesi'nde özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde konvektif yağışların yeniden güç kazanacağını söyleyen Tek, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar ve anlık uyarılarını takip etmesi gerektiğini vurguladı.
Samsun başta olmak üzere bölgede geçmiş yıllarda sel yaşanan noktalara dikkat çeken Tek, şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce sel yaşanan yerlerde yeniden benzer risklerin oluşma ihtimali yüksek. Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor."
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı ile kuzeyden gelen sistemlerin birleşmesi sonucu yerel kuvvetli yağışların oluşabileceğini belirten Tek, yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetse de ertesi gün yeniden gelişebileceğini söyledi.
ANKARA'DA YAĞIŞLAR 19 MAYIS'A KADAR SÜREBİLİR
Başkent Ankara'da da yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini açıklayan Adil Tek, özellikle öğleden sonra görülen "kırkikindi" tipi yağışların hafta boyunca devam edeceğini belirtti.
Tek, Ankara'da perşembe ve cuma günü yağış beklendiğini, pazar günü de yağış geçişlerinin süreceğini ifade etti. Yağışların 19 Mayıs'a kadar aralıklarla devam edebileceğini söyledi.
İZMİR VE EGE'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Ege Bölgesi'nde bugün açık ve parçalı bulutlu havanın etkili olduğunu belirten Tek, bugünden itibaren İzmir dahil bölge genelinde yeniden yağış beklendiğini açıkladı.
Özellikle cuma günü yağışların etkisini artıracağını ifade eden Tek, sıcaklıkların da son günlere göre 8-10 derece azalacağını kaydetti.
Kıyı kesimlerinde yağışların daha zayıf kalacağını söyleyen Tek, sistemin daha çok iç kesimler ve yüksek bölgelerde etkili olacağını aktardı.
AKDENİZ'DE YAĞIŞLAR İÇ KESİMLERDE YOĞUNLAŞACAK
Akdeniz Bölgesi'nde ise yağışların kıyı hattından çok Toroslar ve iç kesimlerde etkili olması bekleniyor.
Adana'da sıcaklığın 26 dereceye kadar çıkacağını belirten Tek, Antalya çevresinde de yarın ve cuma günü yağış geçişleri görüleceğini söyledi.
DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışlarının sona erdiğini belirten Adil Tek, yağışların artık yağmur şeklinde görüldüğünü ifade etti.
Bununla birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar örtüsünün sürdüğünü belirten Tek, çığ riski bulunan alanlarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
MAYIS AYI YAĞIŞLI GEÇECEK
Mayıs ayının genel olarak yağışlı tamamlanacağını söyleyen Tek, mevsim geçişlerinde bu tür dalgalanmaların normal olduğunu ifade etti.
Sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaştığını belirten Tek, buna rağmen yağışlı sistemlerin etkisini sürdüreceğini kaydetti.
14 MAYIS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu ve Uyarılar
|MARMARA
|İstanbul
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|Çanakkale
|19°C
|Sağanak yağışlı; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli
|Sakarya
|18°C
|Sağanak yağışlı; yerel kuvvetli yağış uyarısı
|Kırklareli
|20°C
|Sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
|EGE
|İzmir
|23°C
|Sağanak yağışlı; iç kesimlerde yerel kuvvetli
|Denizli
|25°C
|Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı
|Afyonkarahisar
|21°C
|Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı
|Muğla
|22°C
|Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|Adana
|25°C
|Sağanak yağışlı; kuzey ilçelerde yerel kuvvetli
|Antalya
|22°C
|Sağanak yağışlı; iç ve doğu kesimlerde kuvvetli
|Burdur
|22°C
|Sağanak yağışlı; doğu ilçelerde yerel kuvvetli
|Hatay
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|24°C
|Sağanak yağışlı; yerel kuvvetli yağış uyarısı
|Eskişehir
|23°C
|Sağanak yağışlı; yerel kuvvetli yağış uyarısı
|Konya
|25°C
|Sağanak yağışlı; kuzey ve batıda yerel kuvvetli
|Nevşehir
|24°C
|Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı
|KARADENİZ
|Samsun
|19°C
|Sağanak yağışlı; yerel kuvvetli yağış uyarısı
|Amasya
|26°C
|Sağanak yağışlı; yerel kuvvetli yağış uyarısı
|Bolu
|19°C
|Sağanak yağışlı; yerel kuvvetli yağış uyarısı
|Trabzon
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|Malatya
|25°C
|Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|Erzurum
|19°C
|Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|Elazığ/Tunceli
|-
|Kuzey kesimlerde yerel kuvvetli yağış
|Van
|19°C
|Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
|G.DOĞU ANADOLU
|Diyarbakır
|27°C
|Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|Şanlıurfa
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Mardin
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu