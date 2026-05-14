Kırkikindi yağışları başladı: Fırtına ve sağanak için sarı kodlu uyarı: Sıcaklık 10 derece düşecek

Cuma gününden itibaren yağışlı sistem batı bölgeleri terk edecek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış etkisini sürdürecek.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rüzgar hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı ve yer yer fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara'nın doğusundan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve İç Ege'de yer yer kuvvetli yağış görüleceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde kısa süreli fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkisi altına alacak yeni hava sistemiyle ilgili uyarıda bulundu. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, Türkiye genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN ALARM VERİLDİ

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına beklendiği duyuruldu.

Yapılan değerlendirmelere göre; Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ancak yer yer şiddetli sağanak yağışlar görülecek.

Karadeniz bölgesinde ise Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde; Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İç Anadolu'da Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde çevrelerinde de yer yer şiddetli yağış ve fırtına tahmini yapıldı.

Akdeniz bölgesinde ise Mersin, Adana ve Osmaniye'nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına beklenirken; Burdur'un doğusu ve Isparta'da da benzer hava koşullarının görüleceği bildirildi.

Yetkililer; sel, ani su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Ayrıca resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıların yakından takip edilmesi çağrısında bulunuldu.