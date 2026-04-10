İşte il il 11-12 Nisan hava durumu tahminleri…

YURT GENELİNDE YAĞIŞ, DON VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenirken Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altında kalacak.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor. Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

Öte yandan rüzgarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski devam ederken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi ile birlikte kar erimesine bağlı risklere dikkat çekildi.

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi.

38 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, sağanak ve zirai don tehlikesine karşı 38 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Uyarı kapsamındaki iller arasında Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Osmaniye yer aldı.

MGM kar yağışı, sağanak ve zirai don tehlikesine karşı Ankara, İstanbul, İzmir dahil 38 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.

SICAKLIKLAR SERT YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde hava koşulları hızlı bir değişim gösterecek. Hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı sistem yerini belirgin bir sıcaklık artışına bırakacak. Yeni haftayla birlikte mevsim normallerinin üzerine çıkılacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgasıyla sıcaklıklar hızla yükselecek, Adana ve Osmaniye'de 27 dereceye kadar çıkacak.

ÇÖL SICAKLARI YURDU SARACAK

Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası özellikle hafta ortasında etkisini artıracak. Salı, çarşamba ve perşembe günlerinde çöl kökenli sıcaklıkların daha yoğun hissedilmesi bekleniyor. İstanbul, Marmara ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkarken Bodrum ve Marmaris'te 25, Adana ve Osmaniye'de ise 27 dereceye kadar yükselecek.

ÇÖL TOZU VE YENİ YAĞIŞ SİNYALİ

Sıcak hava dalgasıyla birlikte çöl tozu taşınımı da gündeme gelecek. Uzmanlar, hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğine dikkat çekerken, önümüzdeki hafta sonuna doğru yeniden yağış ihtimalinin ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

11 NİSAN BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Kırklareli'nde sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında değişecek

sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında değişecek İstanbul'da en düşük 4, en yüksek 12 derece ölçülecek

en düşük 4, en yüksek 12 derece ölçülecek Denizli'de hava 6 ila 14 derece aralığında olacak

hava 6 ila 14 derece aralığında olacak İzmir'de sıcaklıklar 8'den 16 dereceye kadar çıkacak

sıcaklıklar 8'den 16 dereceye kadar çıkacak Adana'da termometreler 11 ile 20 dereceyi gösterecek

termometreler 11 ile 20 dereceyi gösterecek Ankara'da 1 dereceye kadar düşen sıcaklık 11 dereceye yükselecek

1 dereceye kadar düşen sıcaklık 11 dereceye yükselecek Samsun'da gün içinde 5 ile 9 derece arası değerler görülecek

gün içinde 5 ile 9 derece arası değerler görülecek Erzurum'da sıcaklık -4 ile 6 derece arasında seyredecek

sıcaklık -4 ile 6 derece arasında seyredecek Malatya'da en düşük 4, en yüksek 8 derece bekleniyor

en düşük 4, en yüksek 8 derece bekleniyor Kars'ta sıcaklıklar -3 ile 9 derece arasında olacak

sıcaklıklar -3 ile 9 derece arasında olacak Diyarbakır'da 6 ile 15 derece aralığında bir hava öngörülüyor

6 ile 15 derece aralığında bir hava öngörülüyor Gaziantep'te gün içinde 5 ile 14 derece arasında değişim yaşanacak