Kar yağışının ardından çöl sıcağı: Meteoroloji'den 38 ile sarı kodlu uyarı

Nisan ortasında etkisini artıran kış koşulları, hafta sonu boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürecek. İçişleri Bakanlığı’nın 38 il için paylaştığı sarı kodlu uyarılar doğrultusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre birçok bölgede aralıklı ve yer yer kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor.

Kar yağışının ardından çöl sıcağı: Meteoroloji'den 38 ile sarı kodlu uyarı
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, sağanak ve zirai don tehlikesine karşı Ankara, İstanbul, İzmir dahil 38 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.
  • Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
  • Pazartesi gününden itibaren Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgasıyla sıcaklıklar hızla yükselecek, Adana ve Osmaniye'de 27 dereceye kadar çıkacak.
  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
  • İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski devam ederken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek alanlarında çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Özellikle Doğu Anadolu ve çevresinde kar yağışı ve zirai don riski öne çıkarken, üreticilerin tedbirli olması isteniyor. Öte yandan uzmanlar, bu kısa süreli soğuk havanın ardından pazartesi gününden itibaren Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hızla yükselerek 27 dereceye kadar çıkacağını belirtiyor. İşte il il 11-12 Nisan hava durumu tahminleri…

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacak.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ, DON VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenirken Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altında kalacak.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor. Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

Öte yandan rüzgarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski devam ederken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi ile birlikte kar erimesine bağlı risklere dikkat çekildi.

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Kar yağışının ardından çöl sıcağı: Meteoroloji'den 38 ile sarı kodlu uyarı-2

38 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, sağanak ve zirai don tehlikesine karşı 38 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Uyarı kapsamındaki iller arasında Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Osmaniye yer aldı.

MGM kar yağışı, sağanak ve zirai don tehlikesine karşı Ankara, İstanbul, İzmir dahil 38 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.

SICAKLIKLAR SERT YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde hava koşulları hızlı bir değişim gösterecek. Hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı sistem yerini belirgin bir sıcaklık artışına bırakacak. Yeni haftayla birlikte mevsim normallerinin üzerine çıkılacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgasıyla sıcaklıklar hızla yükselecek, Adana ve Osmaniye'de 27 dereceye kadar çıkacak.

ÇÖL SICAKLARI YURDU SARACAK

Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası özellikle hafta ortasında etkisini artıracak. Salı, çarşamba ve perşembe günlerinde çöl kökenli sıcaklıkların daha yoğun hissedilmesi bekleniyor. İstanbul, Marmara ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkarken Bodrum ve Marmaris'te 25, Adana ve Osmaniye'de ise 27 dereceye kadar yükselecek.

Kar yağışının ardından çöl sıcağı: Meteoroloji'den 38 ile sarı kodlu uyarı-3

ÇÖL TOZU VE YENİ YAĞIŞ SİNYALİ

Sıcak hava dalgasıyla birlikte çöl tozu taşınımı da gündeme gelecek. Uzmanlar, hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğine dikkat çekerken, önümüzdeki hafta sonuna doğru yeniden yağış ihtimalinin ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

Kar yağışının ardından çöl sıcağı: Meteoroloji'den 38 ile sarı kodlu uyarı-4

11 NİSAN BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

  • Kırklareli'nde sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında değişecek
  • İstanbul'da en düşük 4, en yüksek 12 derece ölçülecek
  • Denizli'de hava 6 ila 14 derece aralığında olacak
  • İzmir'de sıcaklıklar 8'den 16 dereceye kadar çıkacak
  • Adana'da termometreler 11 ile 20 dereceyi gösterecek
  • Ankara'da 1 dereceye kadar düşen sıcaklık 11 dereceye yükselecek
  • Samsun'da gün içinde 5 ile 9 derece arası değerler görülecek
  • Erzurum'da sıcaklık -4 ile 6 derece arasında seyredecek
  • Malatya'da en düşük 4, en yüksek 8 derece bekleniyor
  • Kars'ta sıcaklıklar -3 ile 9 derece arasında olacak
  • Diyarbakır'da 6 ile 15 derece aralığında bir hava öngörülüyor
  • Gaziantep'te gün içinde 5 ile 14 derece arasında değişim yaşanacak
