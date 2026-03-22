Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak öne çıkarken, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda; Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
BOĞAZ VE İLÇELERDE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis, kentin birçok noktasında günlük yaşamı zorlaştırdı. Özellikle Boğaz çevresinde yoğunlaşan sis tabakası, ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürdü.
BOĞAZ VE KÖPRÜLER SİS ALTINDA
Sis, İstanbul Boğazı ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde yoğun şekilde hissedildi. Köprü geçişlerinde görüş mesafesinin azalması, sürücülerin daha dikkatli ilerlemesine neden oldu.
ANADOLU VE AVRUPA YAKASI'NDA YAYGIN ETKİ
Kentin her iki yakasında da sis etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede görüş mesafesi düşerken, Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir'de de benzer manzaralar oluştu.
10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, Adana, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında özellikle ani yağışlara bağlı olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
DOĞU'DA BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda erimeye bağlı heyelan ve çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.
SICAKLIKLAR BATIDA YÜKSELİYOR
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise genel olarak güney yönlerden, batı bölgelerde ise kuzeyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SOĞUK HAVA DALGASI YURDU TERK EDİYOR
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, etkili olan soğuk hava dalgasının pazar gününden itibaren Türkiye'yi terk edeceğini belirtti. Şen, sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine döneceğini ifade etti.
İstanbul'da sıcaklıkların 8-9 dereceye kadar düştüğünü hatırlatan Şen, yağışların önümüzdeki birkaç gün daha yağmur şeklinde devam edeceğini söyledi. Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerindeki kar yağışlarının ise gün içinde etkisini kaybedeceğini belirtti.
Doğu Anadolu'da ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışının birkaç gün daha süreceği bildirildi.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ HAFTA ORTASINA KADAR SÜRECEK
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmelerine göre İstanbul'da aralıksız süren yağışlar bugün de devam edecek. Yağışın şiddetinin azaldığı ve daha çok çisenti şeklinde görüldüğü belirtilirken, sıcaklıklarda önemli bir artış beklenmiyor.
Rüzgarın etkisini kaybettiğini ancak serin havanın hissedilmeye devam edeceğini aktaran Tek, hafta ortasına kadar kapalı havanın süreceğini ifade etti.
İSTANBUL İÇİN BAHAR TARİHİ VERİLDİ
İstanbul'da hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren yükselişe geçmesi bekleniyor. Hafta sonu ise sıcaklıkların 20-21 derece seviyelerine ulaşacağı ve bahar havasının hissedileceği öngörülüyor.
TÜRKİYE GENELİNDE BAHAR 27 MART SONRASI
Türkiye genelinde sıcaklık artışı için 27 Mart sonrası işaret ediliyor. Batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklıklarının kademeli şekilde artacağı ve bahar koşullarının ülke genelinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.
MART YAĞIŞLI BİTİYOR
Uzmanlara göre mart ayı yağışlı bir periyotla tamamlanacak. Ayın ilk yarısında yaşanan kuraklığın ardından gelen yağışların, özellikle tarımsal üretim açısından olumlu etkiler oluşturması bekleniyor. Nisan ayında da yağışların devam edeceği ve baharın daha belirgin hissedileceği ifade ediliyor.
22 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ
Bölge genelinde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri öne çıkıyor.
Edirne: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ'NDE YER YER HAFİF SAĞANAK
Ege genelinde kapalı hava etkisini sürdürürken, aralıklı yağışlar bekleniyor.
Afyonkarahisar: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir: 16°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Muğla: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ'DE YAĞIŞLAR SÜRÜYOR
Bölge genelinde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak.
Adana: 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin: 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU'DA YAĞMUR HAKİM
İç kesimlerde çok bulutlu hava ile birlikte yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor.
Ankara: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ'DE YÜKSEKLERDE KAR GÖRÜLEBİLİR
Bölge genelinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Bolu: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Düzce: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zonguldak: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ UYARISI
Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
Amasya: 16°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun: 12°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Tokat: 17°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon: 11°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU'DA KAR VE DON RİSKİ
Bölge genelinde yağışlar sürerken, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Yer yer kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ tehlikesi dikkat çekiyor.
Erzurum: 6°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars: 6°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van: 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU'DA YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ
Bölgede çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak yağışlar görülürken, bazı illerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli
Gaziantep: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli
Şanlıurfa: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli