Kentin her iki yakasında da sis etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede görüş mesafesi düşerken, Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir'de de benzer manzaralar oluştu.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi dikkat çekiyor.

DOĞU'DA BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda erimeye bağlı heyelan ve çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.

SICAKLIKLAR BATIDA YÜKSELİYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise genel olarak güney yönlerden, batı bölgelerde ise kuzeyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.