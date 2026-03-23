Yağışlı havalara devam: İliklerimiz ne zaman ısınacak? Adil Tek o tarihi işaret etti

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü’nde kritik hava durumu tahminlerini paylaştı. 'İliklerimiz ne zaman ısınacak?' sorusuna yanıt veren Tek, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere ülke genelinde beklenen sıcaklık değişimlerini açıkladı. Nisan ayının ortasına kadar sürecek olan serin hava dalgası ve cuma günü yaşanacak 'yalancı bahar' sürprizine dair tüm detaylar haberimizde.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde Van hariç neredeyse tüm bölgelerde yağış bekleniyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski devam ediyor.
  • Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağını ve bahar havasının Nisan'ın 15-20'sinden sonra hissedileceğini belirtti.
  • İstanbul'da önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıklar 12-19 derece arasında değişecek, cuma günü 19 dereceye çıktıktan sonra tekrar düşecek.
  • 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlanıyor ve bu seneki tema 'bugünü gözlemleyerek yarını korumak' olarak belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Marmara Bölgesi'nde Çanakkale hariç olmak üzere geniş bir alanda, Güney ve İç Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun Van dışındaki bölümlerinde ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava ve yaygın yağış etkili oluyor.

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde ise birçok bölgede pus ve yer yer sis görülecek.

Marmara’dan Doğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede sağanak bekleniyor.

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli araziler için çığ riski devam ediyor. Yetkililer, kar erimesinin de etkisiyle bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti.

SICAKLIKLAR NİSAN ORTASINA KADAR YÜKSELMEYECEK

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 23 Mart'ta A Haber canlı yayında Türkiye genelinde önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yağışların süreceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağını belirten Tek, bahar havasının henüz tam anlamıyla hissedilmeyeceğini ifade etti.

DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ VURGUSU

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 23 Mart'ın önemine dikkat çekerek,"Bugün önemli bir gün. Dünya Meteoroloji Günü bugün, 23 Mart. 1950 yılından beri Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından bu gün kutlanıyor ve ülkeler arasındaki meteorolojik iş birliğinin artırıldığı bir gün olarak kabul ediliyor. Bu seneki tema da 'bugünü gözlemleyerek yarını korumak' olarak belirlendi" sözleriyle günün anlamını aktardı.

İstanbul’da hafta ortasına kadar serin ve yağışlı hava etkili olurken sıcaklıklar sınırlı artış gösterecek.

TÜRKİYE GENELİNDE SON DURUM

Yurt genelinde serin havanın etkili olduğunu belirten Tek, "Ülke genelinde serin hava devam ediyor ama çok düşük eksi değerler yok. Şehir merkezlerinde sıcaklıklar genellikle sıfır derece ve üzerinde. En soğuk yerler Erzurum ve Ağrı, en sıcak yerler ise Antalya, Mersin ve Adana" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların sırasıyla 8, 7 ve 10 derece civarında olduğunu aktaran Tek, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok noktasında yağışların sürdüğünü söyledi.

Kuzeyli rüzgarların etkisini azaltmasıyla hissedilen soğukta düşüş bekleniyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Yağışların hafta boyunca etkili olacağını belirten Tek, "Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar devam ediyor. Ege'nin iç kesimlerinde de bugün yağış var. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yağışlar kar şeklinde görülüyor"sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?

Sıcaklıklarda belirgin bir artış beklenmediğini ifade eden Tek, "Yarın ve çarşamba günü de yağışlı sistemler etkili olacak. Sıcaklıklar çok fazla artmayacak. Perşembe günü bir miktar artış var ancak cuma günü kuzeyden gelecek yeni sistemle birlikte tekrar düşüş başlayacak"dedi.

Bahar havasının gecikeceğini vurgulayan Tek,"İliklerimizi ısıtacak, yaz yaklaşıyor dedirtecek günler biraz uzak gözüküyor. Nisan'ın 15-20'sinden sonra bu sıcaklıkları daha fazla hissedeceğiz"ifadelerini kullandı.

İSTANBULİÇİN 5 GÜNLÜK TAHMİN

İstanbul özelinde değerlendirmelerde bulunan Tek, "Bugün, yarın ve çarşamba günü en düşük sıcaklıklar 8-9 derece, gündüz sıcaklıkları ise 12 derece civarında olacak. Perşembe 14, cuma günü 19 dereceye kadar çıkacak ancak ardından tekrar 14-15 derecelere gerileyecek"dedi.

Rüzgarların etkisinin azalacağını belirten Tek, "Kuzeyli rüzgarlar zayıflayacak, bu da hissedilen soğuğu azaltacak. Ancak yine de aşırı bir ısınma beklemiyoruz"sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

TARIM İÇİN OLUMLU TABLO

Mevcut hava koşullarının tarım açısından avantaj sağladığını belirten Tek, "Aşırı ısınma olmaması iyi bir şey. Çiçekler erken açmıyor, don riski de beklenmiyor. Bu da özellikle meyve rekoltesinin yüksek olacağını gösteriyor"ifadelerini kullandı.

23 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA'DA YAĞIŞ VE SİS BİR ARADA

Marmara Bölgesi'nde Çanakkale hariç tüm illerde çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri beklenirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

Edirne: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İstanbul: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Kırklareli: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Kocaeli: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

EGE'DE İÇ VE GÜNEY KESİMLERDE SAĞANAK ETKİLİ

Ege Bölgesi genelinde bulutlu hava hakim olurken, özellikle iç ve güney kesimlerde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde ise bulutlar yoğun olsa da yağış daha sınırlı kalacak.

Afyonkarahisar: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Denizli: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İzmir: 17°C – Çok bulutlu
Muğla: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak

AKDENİZ GENELİNDE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Akdeniz Bölgesi'nde gökyüzü tamamen bulutlarla kaplı. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışların etkili olması beklenirken, iç kesimlerde sis ve pus görülebilir.

Adana: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak
Antalya: 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak
Hatay: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak
Mersin: 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak

İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞLI VE SERİN HAVA

İç Anadolu Bölgesi genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Aralıklı yağmur ve sağanaklar görülürken, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

Ankara: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Eskişehir: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Konya: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Nevşehir: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

BATI KARADENİZ'DE YÜKSEKLERDE KAR GÖRÜLEBİLİR

Batı Karadeniz'de özellikle iç kesimler ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar ihtimali var.

Bolu: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; yükseklerde kar
Düzce: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Kastamonu: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; yükseklerde kar
Zonguldak: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ RİSKİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bölge genelinde sağanak yağışlar etkili olurken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski sürüyor.

Amasya: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak
Samsun: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak
Tokat: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Trabzon: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

DOĞU ANADOLU'DA KAR VE DON UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van dışında tüm illerde yağış bekleniyor. Kuzeydoğuda kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunurken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.

Erzurum: 6°C – Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar
Kars: 6°C – Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar
Malatya: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Van: 10°C – Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU'DA SAĞANAK GEÇİŞLERİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis görülebilir.

Diyarbakır: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Gaziantep: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Siirt: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Şanlıurfa: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

