Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti. SICAKLIKLAR NİSAN ORTASINA KADAR YÜKSELMEYECEK Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 23 Mart'ta A Haber canlı yayında Türkiye genelinde önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yağışların süreceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağını belirten Tek, bahar havasının henüz tam anlamıyla hissedilmeyeceğini ifade etti. DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ VURGUSU Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 23 Mart'ın önemine dikkat çekerek,"Bugün önemli bir gün. Dünya Meteoroloji Günü bugün, 23 Mart. 1950 yılından beri Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından bu gün kutlanıyor ve ülkeler arasındaki meteorolojik iş birliğinin artırıldığı bir gün olarak kabul ediliyor. Bu seneki tema da 'bugünü gözlemleyerek yarını korumak' olarak belirlendi" sözleriyle günün anlamını aktardı.

İstanbul’da hafta ortasına kadar serin ve yağışlı hava etkili olurken sıcaklıklar sınırlı artış gösterecek. TÜRKİYE GENELİNDE SON DURUM Yurt genelinde serin havanın etkili olduğunu belirten Tek, "Ülke genelinde serin hava devam ediyor ama çok düşük eksi değerler yok. Şehir merkezlerinde sıcaklıklar genellikle sıfır derece ve üzerinde. En soğuk yerler Erzurum ve Ağrı, en sıcak yerler ise Antalya, Mersin ve Adana" ifadelerini kullandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların sırasıyla 8, 7 ve 10 derece civarında olduğunu aktaran Tek, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok noktasında yağışların sürdüğünü söyledi.

Kuzeyli rüzgarların etkisini azaltmasıyla hissedilen soğukta düşüş bekleniyor. YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Yağışların hafta boyunca etkili olacağını belirten Tek, "Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar devam ediyor. Ege'nin iç kesimlerinde de bugün yağış var. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yağışlar kar şeklinde görülüyor"sözleriyle mevcut tabloyu özetledi. SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK? Sıcaklıklarda belirgin bir artış beklenmediğini ifade eden Tek, "Yarın ve çarşamba günü de yağışlı sistemler etkili olacak. Sıcaklıklar çok fazla artmayacak. Perşembe günü bir miktar artış var ancak cuma günü kuzeyden gelecek yeni sistemle birlikte tekrar düşüş başlayacak"dedi. Bahar havasının gecikeceğini vurgulayan Tek,"İliklerimizi ısıtacak, yaz yaklaşıyor dedirtecek günler biraz uzak gözüküyor. Nisan'ın 15-20'sinden sonra bu sıcaklıkları daha fazla hissedeceğiz"ifadelerini kullandı.

İSTANBULİÇİN 5 GÜNLÜK TAHMİN İstanbul özelinde değerlendirmelerde bulunan Tek, "Bugün, yarın ve çarşamba günü en düşük sıcaklıklar 8-9 derece, gündüz sıcaklıkları ise 12 derece civarında olacak. Perşembe 14, cuma günü 19 dereceye kadar çıkacak ancak ardından tekrar 14-15 derecelere gerileyecek"dedi. Rüzgarların etkisinin azalacağını belirten Tek, "Kuzeyli rüzgarlar zayıflayacak, bu da hissedilen soğuğu azaltacak. Ancak yine de aşırı bir ısınma beklemiyoruz"sözleriyle değerlendirmesini tamamladı. TARIM İÇİN OLUMLU TABLO Mevcut hava koşullarının tarım açısından avantaj sağladığını belirten Tek, "Aşırı ısınma olmaması iyi bir şey. Çiçekler erken açmıyor, don riski de beklenmiyor. Bu da özellikle meyve rekoltesinin yüksek olacağını gösteriyor"ifadelerini kullandı.