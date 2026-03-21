Bayramın 2. gününde sağanak etkili! İstanbul’da o saat aralığına dikkat: MGM 7 ili uyardı

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde, Meteoroloji’ye göre soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürecek. Bayram sürecine denk gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, bazı illerde kuvvetli yağış ve riskli hava olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte 21 Mart il il hava durumu raporu…

Bayramın 2. gününde sağanak etkili! İstanbul’da o saat aralığına dikkat: MGM 7 ili uyardı
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Bingöl, Muş, Mersin, Adana ve Hatay'da yer yer kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
  • Adana, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Mardin, Batman ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.
  • Marmara ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği bildiriliyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikelere karşı uyarı yapıldı.
  • Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, 1600 metre üzerinde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak başta olmak üzere Bingöl ve Muş çevreleri ile Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar görülürken, rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi, buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olunması isteniyor.

Bayramın 2. gününde sağanak etkili! İstanbul’da o saat aralığına dikkat: MGM 7 ili uyardı-2

TÜRKİYE GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava durumunun büyük ölçüde çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Ayrıca Ordu çevresinde de yağış görüleceği öngörülüyor.

Bayramın 2. gününde sağanak etkili! İstanbul’da o saat aralığına dikkat: MGM 7 ili uyardı-3

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, ancak Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği belirtiliyor. Özellikle Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevreleri ile Bingöl ve Muş'un güney kesimleri ayrıca Mersin, Adana ve Hatay civarlarıyla Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın 2. gününde sağanak etkili! İstanbul’da o saat aralığına dikkat: MGM 7 ili uyardı-4

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği tahmin edilirken, rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda ise güneydoğudan kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) eseceği bildiriliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip bölgelerinde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler de dikkat çekiyor.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Bayramın 2. gününde sağanak etkili! İstanbul’da o saat aralığına dikkat: MGM 7 ili uyardı-5

GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 21 Mart 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor.

Bölgede etkili olması beklenen yağışların, 1600 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği bildirildi. Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Uyarının 21 Mart saat 06.00'dan başlayarak 22 Mart saat 23.59'a kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Bayramın 2. gününde sağanak etkili! İstanbul’da o saat aralığına dikkat: MGM 7 ili uyardı-6

AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı ve metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde (1600 metre ve üzeri) yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği belirtilirken, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Uyarının 20 Mart saat 18.00'den 22 Mart saat 09.00'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

Bayramın 2. gününde sağanak etkili! İstanbul’da o saat aralığına dikkat: MGM 7 ili uyardı-7

7 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Mardin, Batman ve Şırnakiçin sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Bayramın 2. gününde sağanak etkili! İstanbul’da o saat aralığına dikkat: MGM 7 ili uyardı-8

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da sağanak ve kuvvetli poyraz etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla eseceği bildirildi.

Bayramın 2. gününde sağanak etkili! İstanbul’da o saat aralığına dikkat: MGM 7 ili uyardı-9

Ankara'da yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre Ankara genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Bayramın 2. gününde sağanak etkili! İstanbul’da o saat aralığına dikkat: MGM 7 ili uyardı-10

İzmir'de yağışlar sürüyor, kıyılarda rüzgar kuvvetlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri dışında bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının 1 ila 2 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, kıyı ve kuzey kesimlerde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildirildi.

Günün Manşetleri

