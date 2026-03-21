Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak başta olmak üzere Bingöl ve Muş çevreleri ile Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar görülürken, rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi, buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olunması isteniyor.
TÜRKİYE GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava durumunun büyük ölçüde çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Ayrıca Ordu çevresinde de yağış görüleceği öngörülüyor.
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, ancak Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği belirtiliyor. Özellikle Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevreleri ile Bingöl ve Muş'un güney kesimleri ayrıca Mersin, Adana ve Hatay civarlarıyla Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği tahmin edilirken, rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda ise güneydoğudan kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) eseceği bildiriliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip bölgelerinde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler de dikkat çekiyor.
Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 21 Mart 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor.
Bölgede etkili olması beklenen yağışların, 1600 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği bildirildi. Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Uyarının 21 Mart saat 06.00'dan başlayarak 22 Mart saat 23.59'a kadar geçerli olacağı ifade edildi.
AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı ve metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor.
Yüksek kesimlerde (1600 metre ve üzeri) yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği belirtilirken, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Uyarının 20 Mart saat 18.00'den 22 Mart saat 09.00'a kadar geçerli olacağı bildirildi.
7 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Mardin, Batman ve Şırnakiçin sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da sağanak ve kuvvetli poyraz etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla eseceği bildirildi.
Ankara'da yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre Ankara genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
İzmir'de yağışlar sürüyor, kıyılarda rüzgar kuvvetlenecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri dışında bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının 1 ila 2 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, kıyı ve kuzey kesimlerde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildirildi.