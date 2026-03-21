Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip bölgelerinde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler de dikkat çekiyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği tahmin edilirken, rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda ise güneydoğudan kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) eseceği bildiriliyor.

GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 21 Mart 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor.

Bölgede etkili olması beklenen yağışların, 1600 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği bildirildi. Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Uyarının 21 Mart saat 06.00'dan başlayarak 22 Mart saat 23.59'a kadar geçerli olacağı ifade edildi.