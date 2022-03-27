Kadın, erkek, subay, astsubay MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? MSÜ Taban - Tavan puanları 2022! MSÜ tercih kılavuzu!

MSÜ taban puanları hakkında araştırmalar hız kazandı. MSÜ sınavı 27 Mart Pazar yani bugün gerçekleşiyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar, aşamaları heyecanla takip ediyor. Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile birlikte pek çok konu da gündeme geldi. Bunlardan biri de taban puanları oldu. Peki, MSÜ Taban - Tavan puanları 2022 nasıl? Kadın, erkek, subay, astsubay MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar!