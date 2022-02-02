En az lise mezunu 7000 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...

TÜM BELEDİYELER İÇİN BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirti edilen süreler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar amacıyla askerlik hali itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek gövde ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar amacıyla aranan başka müracaat şartlarını taşımak.