En az lise mezunu 7000 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...

Belediyelere en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapılacak. Yüzlerce belediye memuru alımında müracaatlara dair veriler ve müracaat detayları sayfamızda. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları incelemenin sonrasında kurum üzerinden ya da olanak varsa internet vasıtasıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı amacıyla incelemelerini sürdürüyor. Peki, kurum dışı müracaat prosedürü nasıl yapılır? İşte, o husus ile ilgili birtakım veriler...
İŞKUR 7000 TL MAAŞLA EN AZ LİSE MEZUNU YÜZLERCE BELEDİYE MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınav İlanı 25.02.2022
Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 02.02.2022
Konya Derebucak Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 09.02.2022
Tokat Sulusaray Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memuru Alımı 11.02.2022
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 18.02.2022
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda
Antalya Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.02.2022
Giresun Aydındere Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 25.02.2022
Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 01.03.2022
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 04.02.2022
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 07.02.2022
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 02.02.2022
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Engelli Uzman Yardımcısı İlanı 25.02.2022
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı İlanı 18.02.2022