Başvur işe gir! İŞKUR’dan 61.702 kişilik iş ilanı geldi! Giyimden, yemeğe, gıdadan, hizmete... İşte İŞKUR Şubat ayı kadroları



Çelik Kaynakçısı 100

Çelik Levha Bükücüsü 6

Çelik Yapılandırmacı 27

Çelikhane İşçisi 4

Çevirmen/Tercüman 20

Çevre Görevlisi 3

Çevre Mühendisi 41

Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri 1

Çiçek Düzenleyicisi 1

Çift İğne Makineci 8

Çiftçi (Hayvancılık) 1

Çiftlemeci (Çorap) 15

Çiftlik İşçisi (Genel) 8

Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı) 5

Çiğ Köfte Ustası 1

Çikolata İmal İşçisi 5

Çim Saha Görevlisi 6

Çinicilik Teknisyeni / Çinicilik Ve Seramik Teknisyeni 1

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) 4

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) 1

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 22

Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 5

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı 11

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 2

Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri) 4

Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri 1

Çocuk Gelişimi Uzmanı 1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 35

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 21

Çocuk Giyim Modelisti 1

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 13

Çorap Kontrolörü 3

Çorap Örme Makinesi Operatörü 62

Çöp Tasnif Ediciler 40

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) 4

Çözgü Operatörü 8

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 13

Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 14

Dalgıç (Balıkadam) 4

Damperli Kasa İmal Ustası 7

Danışma Görevlisi-Otel 2

Danışma Memuru 60

Danışman (Müşavir) 4

Değirmen İşçisi (Hububat) 3

Değirmen İşçisi (Makarna) 2

Dekoratif Cam İmal İşçisi 2

Demir Doğramacı 29

Demir Dövme Presi Operatörü 8

Demiryolu Sinyalcisi 2

Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni 2

Deniz Operasyon Sorumlusu 2

Depo Görevlisi (Gıda) 56

Depo Görevlisi (Hammadde) 30

Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 11

Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 95

Depo İşçisi (Elleçleme) 82

Depo Sevkiyat Sorumlusu 274

Depocu (Giyim Üretim) 33

Deri Ayakçı 1

Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 4

Deri İşçisi 18

Deri Kesimci 6

Deri Konfeksiyon Makinecisi 1

Deri-Finisajcı 1

Desinatör (Tekstil) 9

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 53

Deterjan Üretim İşçisi 1

Dış Lastik Tamircisi 1

Dış Ticaret Meslek Elemanı 65

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 2

Dış Ticaret Uzmanı 38

Diğer Ağaç İşlem İşçileri 2

Diğer Aşçılar 1

Diğer Balıkçılar 1

Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri 1

Diğer Bina Bakıcıları 1

Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) 1

Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle) 1

Diğer Büro Memurları 5

Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri 1

Diğer Camcılar 2

Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler 3

Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler 2

Diğer Çatı İşçileri 1

Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 3

Diğer Elektrik Montörleri 4

Diğer Elektrik Teknisyenleri 16

Diğer Elektrik Tesisatçıları 20

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 8

Diğer Elektronik Montörleri 3

Diğer Elektronik Mühendisleri 2

Diğer Elektronik Teknisyenleri 4

Diğer Endüstri Mühendisleri 3

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 9

Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar 3

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 2

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 1

Diğer Hemşireler 3

Diğer Hizmet Müdürleri 3

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 236

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 204

Diğer İnşaat Mühendisleri 1

Diğer İnşaat Teknisyenleri 3

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 21

Diğer Kağıt İmalat İşçileri 1

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri 1

Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 2

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 7

Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 3

Diğer Kimya Mühendisleri 3

Diğer Kimyagerler 1

Diğer Koşulu Araç Sürücüleri 1

Diğer Maden Mühendisleri 1

Diğer Makine Teknisyenleri 13

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar 3

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler 2

Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 3

Diğer Metal İşlemcileri 4

Diğer Metal Levha İşçileri 5

Diğer Metalurji Teknisyenleri 1

Diğer Mobilya İşçileri 21

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 6

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 4

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri 2

Diğer Muhasebeciler 2

Diğer Mühendisler 15

Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 1

Diğer Öğretmenler 19

Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları 5

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 12

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 10

Diğer Sağlık Personeli 16

Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni) 40

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 5

Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru) 20

Diğer Satış Nezaretçileri 1

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 34

Diğer Stok Memurları 1

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri 1

Diğer Teknik Ressamlar 2

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 3

Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 3

Diğer Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün İmal İşçileri 8

Diğer Uzman Tıp Doktorları 1

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel 4

Dijital Baskı Operatörü 12

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 1

Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 1