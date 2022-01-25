İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak (Akademik personel alım ilanları)

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için belgiler:



Adayların;

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)

2. 2 Adet Fotoğraf

3. Nüfus Cüzdan Sureti

4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör ve Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (24.01.2022-07.02.2022) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet CD/USB olacak şekilde, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

6. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari- birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.



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