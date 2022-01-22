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    • Memurlar
    • 23.01.2022 10:12
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    • 23.01.2022 11:07
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    İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak iller! İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu 4.500 TL maaşla çalışacak paketleme işçisi ilanları!

    İŞKUR üzerinden Ocak 2022 ayı itibari ile yayınlana ilanlarda çoğu değişik sektörde farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra fazlalıkla özel sektöre yönelik yapılan alım ilanlarında paketleme işçisi ön plana çıkmaktadır. İlanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmış olup adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893adresinden ilan numarasını alakalı yere yapıştırıp arama yaparak ilanlara ulaşmak ve müracaat gerçekleştirmek mümkündür. Adayların müracaatları İŞKUR üzerinden çevrimiçi olarak alınmaktadır, bu sebeple İŞKUR'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR’dan en az ilkokul mezunu 4.500 TL maaşla çalışacak paketleme işçisi ilanları!

    İŞKUR üzerinden Ocak 2022 ayı itibari ile yayınlana ilanlarda çoğu değişik sektörde farklı farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra fazlalıkla özel sektöre yönelik yapılan alım ilanlarında paketleme işçisi ön plana çıkmaktadır. Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 4.500 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. İşte İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu 4.500 TL maaşla çalışacak paketleme işçisi ilanları!

    İŞKUR'DAN EN AZ İLKOKUL MEZUNU 4.500 TL MAAŞLA ÇALIŞACAK PAKETLEME İŞÇİSİ İLANLARI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 4.500 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. Online bir şekilde yapılan başvurular için sadece buraya tıklamak yeterli olacak. Ardından gerekli formu doldurmak başvuru için yeterli olacaktır.

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    EN AZ İLKOKUL MEZUNU 4.500 TL MAAŞLA ÇALIŞACAK PAKETLEME İŞÇİSİ İLANLARI

        EN AZ İLKOKUL MEZUNU 4.500 TL MAAŞLA ÇALIŞACAK PAKETLEME İŞÇİSİ İLANLARI

        EN AZ İLKOKUL MEZUNU 4.500 TL MAAŞLA ÇALIŞACAK PAKETLEME İŞÇİSİ İLANLARI

        PAKETLEME İŞÇİSİ NE İŞ YAPAR?

        Ürünleri koli, kutu, poşet içine koyularak satışa hazır hale getirmek için ambalajlama yöntemini kullanan kişidir.

        Paketleme işçisi Meslek Ana Grubu :

        Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

        Meslek Alt Ana Grubu :

        Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

        Meslek Grubu :

        İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

            PAKETLEME İŞÇİSİ MESLEK KODU NEDİR?

            Türk Meslekler sözlüğünde Paketleme işçisi mesleğinin meslek kodu 9321.15 olarak belirlenmiştir

            İŞKUR GİRİŞ NASIL YAPILIR?

            İŞKUR'un internet adresi https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden iş arayan ve işveren olarak vatandaşlar tercihlerine göre giriş yapabilirler. İŞKUR giriş işleminde üyelik gerekmemektedir. Kişiler e-devlet şifreleri ile sisteme girebilmektedirler.

            İŞKUR İLANLARI NEREDE YAYINLANIYOR?

            İŞKUR iş ilanları https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasında yayınlanmaktadır. Kişiler bu sayfada tespit edilen arama menüsünden makul kriterleri belirleyerek iş ilanlarını filtreleyebilirler.

            İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?

            Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak ya da şahsen Kurum ünitelerine müracaat ederek kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme amacıyla hem açık iş hem de iş arayan birey ile alakalı tam ve doğru bulguların bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile alakalı verileri tam ve doğru olarak yansıtmaları makul işe yerleştirilmelerinde olabildiğince önemlidir. Bu nedenle, lütfen bireysel, etkileşim, eğitim, meslek ve başka bulgularınızı tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Öz geçmişinizde eğitim ve meslek verileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.
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            Haberler Memurlar İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak iller! İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu 4.500 TL maaşla çalışacak paketleme işçisi ilanları!
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