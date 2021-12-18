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    • Memurlar
    • 19.12.2021 10:11
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    • 19.12.2021 10:12
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    İŞKUR üzerinden Belediye personel alım kadroları ve başvuru şartları! En az ilkokul mezunu 5.000 TL maaşla belediye personel alımı

    İŞKUR üzerinden yeni personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanına göre çok sayıda eleman alımı uygulanacağı duyuruldu. Başvuranların alınacağı personel alımına dair müracaat tarihi, müracaat şartları ve ilan metni haberimizin devamında mevcut..

    takvim.com.tr
    En az ilkokul mezunu 5.000 TL maaşla belediye personel alımı!

    Niğde Belediyesi duyurduğu personel alımına dair bütün detayları duyurduğu ilanda aktardı. Kurum bünyesine sürekli 80 işçi alımı yapılacak. Başvurular ise 15 Aralık tarihi içinde alınacak. Öte yandan, Konya Çeltik Belediyesi, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi, Giresun Dereli Belediyesi, Hatay Erzin Belediyesi, Çanakkale Bayramiç Belediyesi, Isparta Keçiborlu Belediyesi ve Çorum Bayat Belediyesi alım yapıyor. Peki, belediyelere kimler başvurabilecek? Başvuru şartları neler?

    İŞKUR KURUM DIŞI BELEDİYE PERSONEL ALIMI!

    Konya Çeltik Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.12.2021

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021

    İstanbul Ataşehir Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.12.2021

    Giresun Dereli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 20.12.2021

    Hatay Erzin Belediyesi Personel Ltd. Şti. 20.12.2021

    Hatay Erzin Belediyesi Personel Ltd. Şti. 20.12.2021

    Hatay Erzin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 20.12.2021

    Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd.Şti 20.12.2021

    Isparta Keçiborlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 20.12.2021

    Çorum Bayat Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.12.2021

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    NİĞDE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    BAŞVURU BİLGİLERİ

    Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2021

    Başvuru Adresi: Yukarı Kayabaşı Mah. Adliye Cad. Niğde Belediye Sarayı Merkez Niğde

    Telefon: 0388 232 88 54

    E-Posta: personel.sirket@nigde.bel.tr

    En az okuryazar vatandaşların alınacağı personel alımında başvurular verilen adrese şahsen yapılacak. Niğde Belediyesi daimi işçi alımı için şartlar şu şekilde açıklandı:

    BAŞVURU ŞARTLARI

    En az okuryazar olmak

    TC vatandaşı olmak

    Niğde il sınırları içerisinde olmak

    Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

    BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

    Başvuruda bulunmak isteyen adayların hazırlaması gereken evraklar şu şekilde:

    Kimlik fotokopisi, Diploma fotokopisi, adli sicil kaydı

    İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

        TÜM BELEDİYELER İÇİN BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        - Türk vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

        - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        • Şayet İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, müessesenin sunduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir. Bu biçimde aradığınız iş için açılan olması gereken iş bültenine daha basit biçimde erişebilir ve yaptığınız müracaatlarda işe giriş şansınızı çoğaldırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş duyurularının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren müessese vazifeyi bakan İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi basitçe yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" alternatiflerinden size uygun olanını tercih etmelisiniz.
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        Haberler Memurlar İŞKUR üzerinden Belediye personel alım kadroları ve başvuru şartları! En az ilkokul mezunu 5.000 TL maaşla belediye personel alımı
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