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    • Memurlar
    • 18.12.2021 08:55
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    • 18.12.2021 08:55
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    18 Aralık İŞKUR güncel başvuru iş ilanları... 4.250 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

    18 Aralık İŞKUR güncel müracaat iş ilanları vatandaşlar doğrultusundan olabildiğince merak ediliyor. Bu bağlamda Aralık ayının sonlarına geldiğimiz şu zamanlarda KPSS koşulsuz ve sınavsız temizlik görevlisi ve büro personeli alımı amacıyla müracaatlar devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvuru yapılacak olan kadroya ve ilana göre farklılık göstermekle eş güdümlü en az öğrenim şartı, deney şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, alakalı belge ve başka alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden çevrimiçi olarak yapılıyor.

    takvim.com.tr
    4.250 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı...

    18 Aralık İŞKUR güncel başvuru iş ilanları kişilerin gündeminde. 2021 senesi biterken, İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. Bu anlamda yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi ilanları yayımlandı. Özel sektör ve kamu kurumları bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

    İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ

    İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - En az ilköğretim mezunu olmak,

    - Sağlık problemi bulunmamak,

    - Takım çalışmasına yatkın,

    - Kişisel temizliğine önem veren

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI

        TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI

        BÜRO PERSONELİ ALIMLARI

        İŞKUR TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR ALIM VE BAŞVURU ŞARTLARI

        İlgili güvenlik görevlisi personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma,
        ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, Gece ya da gündüz vardiyalı şekilde çalışabilecek durumda olmak,
        en az lise mezunu ya da bazı ilanlara göre ilkokul mezunu olmak, İlgili yaş aralığında olmak, bazı ilanlara göre daha önce sektörde deneyim sahibi olmak, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı kurumlarda istihdam edilecek olan adayların bu meslek grubuna ilişkin farklı başvuru şartları da olabilmektedir.

            ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

            Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılabilirsiniz. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.

            Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

            TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE BÜRO PERSONELİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ
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            Haberler Memurlar 18 Aralık İŞKUR güncel başvuru iş ilanları... 4.250 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!
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