18 Aralık İŞKUR güncel başvuru iş ilanları... 4.250 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

18 Aralık İŞKUR güncel başvuru iş ilanları kişilerin gündeminde. 2021 senesi biterken, İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. Bu anlamda yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi ilanları yayımlandı. Özel sektör ve kamu kurumları bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.
İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az ilköğretim mezunu olmak,
- Sağlık problemi bulunmamak,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Kişisel temizliğine önem veren
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TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI