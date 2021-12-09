Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 170 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı, avukat gibi pozisyonlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanına başvuru için aranan şartlar

2.1.1. Türk vatandaşı olmak,

2.1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

2.1.3. Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

2.1.4. Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

2.1.5. Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın