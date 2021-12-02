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    • Memurlar
    • 03.12.2021 08:55
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    • 03.12.2021 08:55
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    KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları nedir? 3 Aralık İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu farklı kurumlara işçi alınacak!

    İŞKUR üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına kamu işçisi alımları sürüyor. Söz hususu alımlar amacıyla müracaat genel, özel ve ikamet şartlarına İŞKUR'un resmi sayfasından erişim sağlanabildiği gibi gene www.iskur.gov.tr adresinden söz hususu alımlar amacıyla müracaat yapılabiliyor. Yeni iş arayanların adedinin çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha çok sorgulanmasına neden oluyor. Yeni bir iş arıyor fakat bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması amacıyla İŞKUR kayıt prosedürünü nasıl yapacağınızı bütün detaylarıyla yazımızda aktardık.

    takvim.com.tr
    3 Aralık İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu farklı kurumlara işçi alınacak!

    3n Aralık İŞKUR güncel ilanları yeni hafta ile birlikte vatandaşlar doğrultusundan araştırılıyor. Bu anlamda pek çok kurum ve işyeri eleman alımına başladı. Gümrük İşletme Meslek Elemanı, Ambar/Depo Görevlisi, Tıbbi Malzeme İmal İşçisi, Bayan Kuaförü, Konfeksiyon İşçisi
    Grafik Tasarımcısı, Dokuma Konfeksiyon Makineci, Beden İşçisi, Vinç Operatörü, Satış Danışmanı / Uzmanı gibi ilanlar öne çıkıyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş imkanı yönünden sunmuş olduğu bütün fırsatlardan yararlanabilme imkânına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok yalın şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İşte alakalı son dakika haberleri....

    İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?

    Türkiye' de iş arayan her bireyin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş imkanı yönünden sunmuş olduğu bütün fırsatlardan yararlanabilme imkânına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok yalın şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister çevrimiçi olarak, ister de bulunulan kentte tespit edilen İŞKUR şubelerine bireysel müracaatta bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

    İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    • Eğer İŞKUR kaydınızı çevrimiçi olarak yapıyorsanız, kurumun sunmuş olduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek amacıyla vereceğinizin bütün bilgilerinizin doğru ve kusursuz olmasına ilgi etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş amacıyla açılan en makul iş ilanına daha basit şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

    • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının olduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum vazifiyeti gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten gerçekleştirmek amacıyla;

    • Öncelik ile İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

    • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde tespit edilen "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

    • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz.

    • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size makul olanını seçmelisiniz.

        İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri amacıyla;

        İŞKUR kayıt prosedürünü iş ilanlarına ulaşmak hedefi ile gerçekleştirmek amacıyla sayfada tespit edilen "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

        • Karşınıza çıkan sayfada tespit edilen "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki bütün maddeleri ilgilice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

        • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

        • Altta tespit edilen emniyet denetimi kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

        • En altta tespit edilen uyarıyı da okuduktan sonra sol yanı sıra tespit edilen boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir ileri adıma geçebilirsiniz.

        • Daha ileri aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz amacıyla özel bir şifre oluşturmalısınız.

        • Şifrenizi yine girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

        • Son olarak en altta tespit edilen "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt prosedürünü tamamlayabilirsiniz.

        TÜM İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

        https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
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        Haberler Memurlar KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları nedir? 3 Aralık İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu farklı kurumlara işçi alınacak!
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