O illerimizde yaşayanlar dikkat! 4.800 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar

4.800 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı müracaat şartları olabildiğince merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu kurumu resmi internet adresi Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları alanı üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda belediyeler, belediye bünyesindeki şirketlere, kamu şirketlerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da kamu ilanları evresinde yayımlanan ilanlara baktığımızda alttaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
2 Aralık İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021
İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Tek. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli alım İlanı 11.12.2021
Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021
Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. 03.12.2021
Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 03.12.2021
İstanbul Ataşehir Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.12.2021
İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 02.12.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021
İzmir İZDOĞA Tic. San. A.Ş. 02.12.2021
Manisa Besot Tic. A.Ş. 03.12.2021
Manisa Besot Tic. A.Ş. 03.12.2021 (1)
Bursa Kült. Sant. Tic. A.Ş. 03.12.2021
İstanbul Personel Yöntim A.Ş. 04.12.2021
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021
İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 03.12.2021
Eskişehir Mihalıççık Bel. Şti. 02.12.2021
Denizli Pamukkale Üni. Sosy. Tss. İkt. İşl. 02.12.2021
İzmir İzdeniz A.Ş. 03.12.2021
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 02.12.2021
İstanbul Per. Yön. A.Ş. 03.12.2021
Denizli Peraş Tic. A.Ş. 03.12.2021
Manisa Besot Tic. A.Ş. 03.12.2021 (2)
İstanbul Kiptaş Pers. Alımı 07.12.2021
İstanbul Mataş Tic. A.Ş. 03.12.2021
İzmir Karbel Karabağlar Beld. Tic. A.Ş. 04.12.2021
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Tic. A.Ş. 02.12.2021
Siirt Atabağı Beld. Pers. Ltd. Şti. 03.12.2021
Kırıkkale Bahşılı Beld. Pers. Ltd. Şti. 03.12.2021
Samsun Kavak İmar Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.12.2021
Bursa Kesbeltaş Pers. Alımı 05.12.2021
İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 03.12.2021 (1)
İstanbul Baypaş Tic. Ltd. Şti. 03.12.2021