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    • Memurlar
    • 02.12.2021 12:13
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    • 02.12.2021 12:18
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    O illerimizde yaşayanlar dikkat! 4.800 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar

    4.800 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı... O illerimizde yaşayanlar amacıyla İŞKUR 2 Aralık kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.800 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı müracaat şartları olabildiğince merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Bu ilanlara başvuru yapabilmeniz için İŞKUR sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olmayı ise haberimizde detaylı olarak hazırladık.

    takvim.com.tr
    O illerimizde yaşayanlar dikkat! 4.500 TL maaşla personel alımı...

    4.800 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı müracaat şartları olabildiğince merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu kurumu resmi internet adresi Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları alanı üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda belediyeler, belediye bünyesindeki şirketlere, kamu şirketlerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da kamu ilanları evresinde yayımlanan ilanlara baktığımızda alttaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    2 Aralık İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021

    İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Tek. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli alım İlanı 11.12.2021

    Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021

    Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. 03.12.2021

    Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 03.12.2021

    İstanbul Ataşehir Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.12.2021

    İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 02.12.2021

    Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021

    İzmir İZDOĞA Tic. San. A.Ş. 02.12.2021

    Manisa Besot Tic. A.Ş. 03.12.2021

    Manisa Besot Tic. A.Ş. 03.12.2021 (1)

    Bursa Kült. Sant. Tic. A.Ş. 03.12.2021

    İstanbul Personel Yöntim A.Ş. 04.12.2021

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021

    İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 03.12.2021

    Eskişehir Mihalıççık Bel. Şti. 02.12.2021

    Denizli Pamukkale Üni. Sosy. Tss. İkt. İşl. 02.12.2021

    İzmir İzdeniz A.Ş. 03.12.2021

    İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 02.12.2021

    İstanbul Per. Yön. A.Ş. 03.12.2021

    Denizli Peraş Tic. A.Ş. 03.12.2021

    Manisa Besot Tic. A.Ş. 03.12.2021 (2)

    İstanbul Kiptaş Pers. Alımı 07.12.2021

    İstanbul Mataş Tic. A.Ş. 03.12.2021

    İzmir Karbel Karabağlar Beld. Tic. A.Ş. 04.12.2021

    Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Tic. A.Ş. 02.12.2021

    Siirt Atabağı Beld. Pers. Ltd. Şti. 03.12.2021

    Kırıkkale Bahşılı Beld. Pers. Ltd. Şti. 03.12.2021

    Samsun Kavak İmar Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.12.2021

    Bursa Kesbeltaş Pers. Alımı 05.12.2021

    İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 03.12.2021 (1)

    İstanbul Baypaş Tic. Ltd. Şti. 03.12.2021

        Sakarya Arbel İnş. Peyz. Hiz. Alım Geri Dnş. A.Ş. 03.12.2021

        Van Başkale VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Van Çaldıran VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Van Çatak VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Van Edremit VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Van Erciş VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Van Gevaş VASKİ Per. Alımı 08.12.2021

        Van Gevaş VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Van Gürpınar VASKİ Per. Alımı 08.12.2021

        Van Gürpınar VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Van Muradiye VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Van Özalp VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Van Saray VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Van Tuşba İpekyolu Edremit VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Van Tuşba İpekyolu VASKİ Pers. Alımı 08.12.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021 (1)

        Bartın Amastris Gıda Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. 03.12.2021

        Muğla Büyükşehir Beld. Emek Pers. Ltd. Şti. 03.12.2021

        İstanbul Kartursaş San. Tic. A.Ş. 02.12.2021

        Denizli Pamukklae Üniversitesi Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi 03.12.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 04.12.2021

        İstanbul İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fab. San. Tic. A.Ş. 04.12.2021

        Balıkesir Sındırgı Belediyesi Per. Ltd. Şti. Engelli Alım İlanı 02.12.2021

        Ordu Ünbel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. 07.12.2021

        Yalova Subel Personel Ltd. Şti. 02.12.2021

        İzmir İBB Grandplaza Gıda Turz. İşl. A.Ş. 06.12.2021

        İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 05.12.2021

        İstanbul Kartursaş San. Tic. A.Ş. Halkla İlişkiler Saha Personeli 02.12.2021

        Yalova Yabeltaş San. Tic. A.Ş. 06.12.2021

        İzmir Torbel Torbalı Per. Özel Güv. Gıda İnş. Peyz. Tur. San. Tic. A.Ş. 17.12.2021

        Erzincan Odak İliç Tem. İnş. Turz. Elek. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 02.12.2021

        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 02.12.2021

        Samsun Asarcık İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 12.12.2021

        Antalya Manavgat Toros Et Süt Tic. A.Ş. 03.12.2021

        Isparta Senir Bld Per. Hizm. Ltd. Şti. 04.12.2021

        Aydın Efebel Pers. Hiz. Tic. A.Ş. 02.12.2021

        Samsun Çarşamba İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 05.12.2021

        Tekirdağ Ebsan İnş. Ulaşım Gıda San. Tic. A.Ş. 03.12.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 06.12.2021

        Manisa Alaşehir Astiaş Sos. Tes. İşlt. Tic. A.Ş. 05.12.2021

        Kütahya Belde Mühendislik İnşaat A.Ş. 06.12.2021

        Ordu Orkent İnş. İmar San. Tic. A.Ş. 02.12.2021

        Kayseri Ulaşım Turz. İnş. Taah. Proje Müş. Telekom. San. Tic. A.Ş. 07.12.2021

        Kayseri Kaymek A.Ş. 03.12.2021

        İstanbul Bağcılar Belediyesi Başak İnşaat A.Ş. 02.12.2021

        Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz


        2 Aralık İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları

        Konya Akşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.12.2021

        İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Müfettiş YardımcısıI Alımı 24.12.2021

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 03.12.2021

        Niğde Bahçeli Belediyesi Memur Alım İlanı 10.12.2021

        Tokat Gürçeşme Belediyesi Memur Alım İlanı 24.12.2021

        SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 17.12.2021

        Burdur Karamanlı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2021

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 06.12.2021

        Erzurum Narman Belediyesi Memur Alım İlanı 31.12.2021

        İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.12.2021

            İstanbul Esenler Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.01.2022

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Asistan HAva Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Sınav İlanı 13.12.2021

            BDDK Personel Alım İlanı 08.12.2021

            Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 10.12.2021

            Kültür ve Turizm Bakanlığından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personel Alımı 13.12.2021

            Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 13.12.2021

            Antalya Akseki Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 14.01.2022

            Çankırı Yaylakent Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 07.01.2022

            İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

            İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan evvel bilmeniz gereken mühim birtakım satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak amacıyla ilk olarak hangisi amacıyla kayıt bulunduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri amacıyla e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi halde onay kodu iletilemeyeceği amacıyla üyelik aktif edilemez.
            Üyelerin hesapları son prosedür tarihinden itibaren 1 yıl amacıyla aktif olmaz ise yani hesaba bu vakit zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu vakit özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki yıldır. Üyeler doğrultusundan 15 gün amacıyla okunmayan bütün mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

            İŞKUR'a kayıt olmak amacıyla ilk olarak yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan birey mi bulunduğunuzu belirtmeniz gerek.
            Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil verilerinizi (şifre, isim soy isim vb verileri ) kusursuz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu adımı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb verileri adım adım doldurur gerek görülürse Word dosyası durumunda özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

            Profil fotoğrafı eklemeniz de bu adımda önerilir. Çünkü oluşturulan incelemede profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha çok bulunduğu görülmüştür. Sonrasında İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak amacıyla çalışmalarını devam ettirirler.

            İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt amacıyla müracaatta bulunmanız da alternatifler arasındadır. Burada tespit edilen görevli personel size kayıt prosedürleri amacıyla yardımcı olacaktır.


            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
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            Haberler Memurlar O illerimizde yaşayanlar dikkat! 4.800 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar
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