TSK, Kızılay, SGK, DHMİ, ÖSYM personel alımı şartları! Aralık ayı kamuya 2.500 askeri ve kamu personeli, memur alımı yapılacak!



5 Bakanlık 914 Memur Alımı İlanı Yayımladı!

Bakanlıklar memur alımı ilanlarını yayımlaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında olmak üzere farklı alanlarda memur alımı yapılacak. Aralık ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 5 bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 914 kişilik kadro ile farklı kadrolarda memur alımları yapılacak.

Alım Yapacak Bakanlık ve Hangi Pozisyonlarda Memur Alınacak?

Söz konusu olan 5 Bakanlık 914 memur alımları, Sekreter, Uzman yardımcısı, Avukat, Arşiv Uzmanı, Mütercim Tercüman, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Mühendis, Çağrı Karşılamak Personeli, Uzman Yardımcısı, Öğretmen ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.

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Alım Yapacak Bakanlıklar ise,

İçişleri Bakanlığı,

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı,