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    • Memurlar
    • 01.12.2021 11:08
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    • 01.12.2021 11:08
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    BİM'den ardı ardına iş ilanları! 3.700 TL ile 4.750 TL arası maaşla bu illerde personel alımı! Kasa reyon personeli, vasıfsız eleman...

    BİM resmi sitesinden duyurduğu bir duyuru ile personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye çapında her kentte şubesi yer alan BİM personel alımlarını çok sayıda kadrodan yapacak. İş arayanlar amacıyla hem iş ilanlarını hem de personel maaş olanaklarını büyük fırsatlar sunuyor. Kasa reyon personeli, vasıfsız eleman, taze gıda personeli, et-şarküteri personeli, depo sevkiyat şoförü, muhasebe uzmanı alımı yapılacak.

    takvim.com.tr
    BİM’den ardı ardına iş ilanları! 3.700 TL ile 4.750 TL arası maaşla...

    BİM personel alımı amacıyla ilana çıktı. Aralık ayında işçi ve mesul kadrolarına personel alımı yapacak olan BİM personellerine yüksek maaş ödemesi yapacak. BİM iş ilanları ve maaş olanakları.. BİM'de çalışan personel maaşları mesul olunan alana, tecrübeye ve çalışma sürecine göre değişmektedir. BİM personellerine asgari ücretten daha çok ödeme yapabilir. BİM'de çalışan personellerin maaşları bütün eklentiler dahil ortalama olarak 3.000 TL ile 3.600 TL arasında değişmektedir.

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN ONLİNE BAŞVURU ADRESİ

    BİM personel alım ilanlarına çevrimiçi müracaat yapılabilir. BİM içeriğinde çalışmak isteyenler firmanın resmi sitesinden duyurduğu duyurulara müracaatta bulunabilir. Başvuru Bim Kariyer sayfası üzerinden iş müracaat formu doldurulması ile yapılacak. BİM içeriğinde çalışmak isteyenler amacıyla müracaat adresi ( https://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx ) olarak açıklandı.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    BİM'DE ÇALIŞAN PERSONELLER NE KADAR MAAŞ ALIRLAR?

    BİM'de çalışan personel maaşları mesul olunan alana, tecrübeye ve çalışma sürecine göre değişmektedir. BİM personellerine asgari ücretten daha çok ödeme yapabilir. BİM'de çalışan personellerin maaşları bütün eklentiler dahil ortalama olarak 3.500 TL ile 4.000 TL arasında değişmektedir. Personel maaşlarında ise mesul kadrolarına oluşturulan ödemeler daha çoktur.

    BİM'de mesul kadrolarında vazife yapanlar ise ortalama 4.000 TL ile 4.500 TL maaş alabilirler. Bu sayılar mesleğe göre yükselebilir. Genellikle yönetimi kadrosunda olanlar daha yüksek maaş alabilirler.

        BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

        BİM içeriğinde çalışmak isteyenler amacıyla firma resmi sitesinden yeni duyurular yayımladı. Yayımlanan duyurular arasında detaylı meslek kümeleri arasında iş ilanları mevcut. İş ilanlarında yer alan açık kadrolar arasında işçi kadrolarının yanı sıra mesul pozisyonu amacıyla de duyurular var.

        Depo Sevkiyat Şoförü

        Muhasebe Uzmanı

        Vasıfsız Eleman

        Şoför / Sürücü

        Satış Elemanı

        Kasa Reyon Personeli

        Taze Besin Personeli

        Et-Şarküteri Personeli

        Meyve-Sebze Personeli
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        Haberler Memurlar BİM'den ardı ardına iş ilanları! 3.700 TL ile 4.750 TL arası maaşla bu illerde personel alımı! Kasa reyon personeli, vasıfsız eleman...
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