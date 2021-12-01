BİM'den ardı ardına iş ilanları! 3.700 TL ile 4.750 TL arası maaşla bu illerde personel alımı! Kasa reyon personeli, vasıfsız eleman...

BİM'DE ÇALIŞAN PERSONELLER NE KADAR MAAŞ ALIRLAR?

BİM'de çalışan personel maaşları mesul olunan alana, tecrübeye ve çalışma sürecine göre değişmektedir. BİM personellerine asgari ücretten daha çok ödeme yapabilir. BİM'de çalışan personellerin maaşları bütün eklentiler dahil ortalama olarak 3.500 TL ile 4.000 TL arasında değişmektedir. Personel maaşlarında ise mesul kadrolarına oluşturulan ödemeler daha çoktur.

BİM'de mesul kadrolarında vazife yapanlar ise ortalama 4.000 TL ile 4.500 TL maaş alabilirler. Bu sayılar mesleğe göre yükselebilir. Genellikle yönetimi kadrosunda olanlar daha yüksek maaş alabilirler.