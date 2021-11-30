3.750-4250 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı

İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?

İŞKUR kayıt prosedürünü kolaylıkla yapabilmeniz amacıyla müessesenin sunmuş olduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca emekçi ve patronun kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak amacıyla Türkiye genelindeki İŞKUR kent ve ilçe bürolarına fertsel müracaatta bulunabilirsiniz. İŞKUR ofislerine gitme süreniz bulunmuyor ya da daha yalın bir biçimde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size destekçi oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde bitirebilirsiniz;

• İŞKUR resmi internet adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• İŞKUR internet sitesinin üst menüsünün en sağında tespit edilen "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" biçiminde iki kısım bulunmaktadır. İŞKUR kayıt prosedürü amacıyla hangi pozisyonuna uygunsanız o kısımdan prosedürünüzi yapabilirsiniz.

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/