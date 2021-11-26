MEB 750 engelli öğretmen atamaları ne zaman? Bugün son gün! 750 engelli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli öğretmen atama başvuruları için araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde yapılıyor. MEB 750 engelli öğretmen tercih başvuruları 22 Kasım'da başlamıştı. Ön başvuru yapan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe ve atama tarihlerine odaklanmaya başladı. Peki, 750 engelli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 750 engelli öğretmen atamaları ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ BİTİYOR!
Engelli öğretmen atamalarında ikinci aşama olan tercih dönemi bugün sona eriyor.
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.
2. Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
3. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.
4. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.