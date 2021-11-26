MEB 750 engelli öğretmen atamaları ne zaman? Bugün son gün! 750 engelli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli öğretmen atama başvuruları için araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde yapılıyor. MEB 750 engelli öğretmen tercih başvuruları 22 Kasım'da başlamıştı. Ön başvuru yapan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe ve atama tarihlerine odaklanmaya başladı. Peki, 750 engelli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 750 engelli öğretmen atamaları ne zaman? İşte merak edilen detaylar...