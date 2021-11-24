27. dönem POMEM yedek listesi! POMEM yedek kaça kadar gelir? POMEM yedek sonuçları açıklandı: Sonuçlara nasıl bakılır?

POMEM YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

"27. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine asıl olarak planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine lisans mezunu 669 erkek, ön lisans mezunu 136 erkek, lisans mezunu 30 kadın, ön lisans mezunu 6 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.