5.000 TL maaşla belediyelere zabıta ve itfaiye memur alımı başvuru şartları nedir? 9 Ekim zabıta ve itfaiye eri alım ilanları...

Belediye tarafından yayımlanan ilanda ise "Burdur ili Tefenni Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
ARANAN ŞARTLAR
İlana başvuru yapacak olanlarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise şöyle ifade edilmiştir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
BAŞVURU DETAYLARI
Adaylar başvurularını kılavuzda belirtilen belgeler ile yapacaklardır. Başvurular 11 Kasım'da başlayacak ve 15 Kasım'a kadar devam edecektir. Adaylar gerekli belgeler ile belirtilen tarihler arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Tefenni Belediye Başkanlığı (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni / Burdur) Yazı İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi ile yapılacaktır. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.