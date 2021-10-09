5.000 TL maaşla belediyelere zabıta ve itfaiye memur alımı başvuru şartları nedir? 9 Ekim zabıta ve itfaiye eri alım ilanları...

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olanlarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise şöyle ifade edilmiştir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

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