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    • Memurlar
    • 09.10.2021 12:46
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    • 09.10.2021 12:46
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    5.000 TL maaşla belediyelere zabıta ve itfaiye memur alımı başvuru şartları nedir? 9 Ekim zabıta ve itfaiye eri alım ilanları...

    Zabıta ve itfaiye memur alımı ilanları açıklandı. Söz konusu olan belediyeler için başvuru süreci başlıyor. Söz konusu belediyeler için başvuru süreci başlamış durumdadır. Bu anlamda 5000 TL maaşla belediyelere zabıta memur alımı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Burdur Tefenni Belediye Başkanlığı tarafından çok önemli bir ilan yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda memur, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağı ifade edildi. Ayrıca İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alım ilanı açıklandı.

    takvim.com.tr
    5.000 TL maaşla belediyelere zabıta ve itfaiye memur alımı başvuru şartları nedir?

    Belediye tarafından yayımlanan ilanda ise "Burdur ili Tefenni Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

    ARANAN ŞARTLAR

    İlana başvuru yapacak olanlarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise şöyle ifade edilmiştir:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
    işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
    devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
    irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
    fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
    veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
    askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
    yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
    bulunmamak,

    f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

    BAŞVURU DETAYLARI

    Adaylar başvurularını kılavuzda belirtilen belgeler ile yapacaklardır. Başvurular 11 Kasım'da başlayacak ve 15 Kasım'a kadar devam edecektir. Adaylar gerekli belgeler ile belirtilen tarihler arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Tefenni Belediye Başkanlığı (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni / Burdur) Yazı İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi ile yapılacaktır. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        ZABITA ALIMI YAPILIYOR

        İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021

        ZABITA MEMURU NASIL OLUNUR?

        Belediye bağlı olarak görevlerini icra eden zabıtalar son dönemde son derece tanınmış olmuş meslek dalları arasındadır. Belediye içeriğinde çalışmak isteyen çoğu şahıs konuyla alakalı incelemeler yapıyorlar. Eğer ki alçakta listelediğimiz şartları sağlıyorsanız zabıta memuru olmanız amacıyla bir engel yok demektir. Belediyenin ilanlarını takip ederek ve KPSS sınavında istenilen başarı puanını elde ederek zabıta memuru olabilirsiniz. Bu puan ise en az 60'dır. Daha sonra ise sözlü sınava gireceksiniz. İkisinin de şartlarını sağladığınız vakit yüzde 50'şer şekilde puanlar paylaşılarak. Kazanıp kazanmadığınız belli olacak.
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