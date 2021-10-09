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    • Memurlar
    • 09.10.2021 12:18
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    • Son Güncelleme:
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    • 09.10.2021 12:18
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    Devlete binlerce memur, personel, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları! KPSS şartsız ve KPSS'li 50, 60, 70 puanla alım...

    Devlete iş ilanları yayımlandı. Resmi Gazete, İŞKUR ve Bakanlıkların resmi İnternet adresleri üstünde yayımlanmış olan memur, personel, işçi ve askeri personel alımı ilanlarına göre devlete memura alımı kapsamında binlerce vatandaş alınacak. Alımlar KPSS puanı ile ya da KPSS şartı olmaksızın yapılacak. İşte KPSS şartsız ve KPSS'li 50, 60, 70 puanla personel ve memur alım ilanları detayları

    Devlete binlerce memur, personel, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları açıklandı

    Kamu gündeminden haberler vererek güncel kamu personeli alımı ilanlarını sizlere sunuyoruz. Bu haberimizde sizlere KPSS Puanına göre sıralı bir şekilde alım yapacak kurumları bir araya topladık. Aşağıdaki bilgilerden güncel ilan listelerine ve müracaat tarihlerine ulaşabilirsiniz.

    Memur, Personel, İşçi ve Askeri Personel Alımı! KPSS siz ve KPSS 50,60,70 Puan İle İlanları:

    Yayımlanmış olan ilanlara göre Devlete güncel olarak,

    KPSS Şartı Olmadan 1495 İşçi Personel alımı yapılacak.
    EKPSS Puanı İle 3 Personel Alımı yapılacak.
    KPSS 50 Puan İle Kamuya 11 Bin 184 Personel Alımı ve Uzman Erbaş Alımı yapılacak.
    KPSS 55 Puan İle 7 Personel alınacak.
    KPSS 60 Puan İle 245 Personel Alımı yapılacak
    KPSS En az 70 Puan İle 607 Memur alımı yapılacak.

    KPSS Şartı Olmadan Devlete Memur ve İşçi Alımı İlanları:

    Kamuya KPSS Puanı ile memur alımı yapılsa da bazı kurumlar bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere KPSS siz Memur Alımı ve İşçi Alımı yapacaklar. Alımlar Öğretmen, Satın alma Uzmanı, İç Denetçi, Proje Finans Uzmanı, Sekreter, TYP alanında Çevre Temizliği Personeli, Kamyon Şoförü, Elektrikçi, Silindir Operatörü, Greyder Operatörü, Kazıcı Yükleyici ( BEKO ) Operatörü, Traktör Kepçe ( JCB ) operatörü, Lastikli Yükleyici ( Kepçe ) Operatörü, Grafiker, Video Grafiker ( Kurgu Montaj ), Fotoğrafçı, Arşiv Sosyal Medya Uzmanı, Bilişim Destek Uzmanı, Elektronik Elektrik Teknisyeni, Güvenlik Görevlisi, Hayvan Bakım Personeli ( Beden İşçisi ), İnşaat Ustası, Zabıta Destek Personeli kadrolarında alım yapılacak.

    KPSS'siz Personel Alımı ise;

    Diyanet İşleri Başkanlığı,

    Tarım Kredi Kooperatifleri,

    Maliye Bakanlığı,

    Türkiye Belediyeler Birliği,

    Dışişleri Bakanlığı,

    Gençlik ve Spor Bakanlığı,

    Hatay İSKENT,

    Türkiye Belediyeler Birliği KPSS İle 9 Memur Alımı Yapacak!

    Başvuru Tarihleri: en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar

    Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiliğine KPSS siz Memur Alımı Yapacak

    Başvuru Tarihleri: en geç 22 Ekim 2021 tarihine kadar

    GSB 42 Şehirde 1262 Personel Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS ve Eğitim Şartı YOK!

    Başvuru Tarihleri: en geç 12 Ekim 2021 tarihine kadar

    Hatay İSKENT En Az Lise Mezunu 62 Personel Ve Zabıta Alımı İlanı Yayımlandı

    Başvuru Tarihleri: en geç 22 Ekim 2012 tarihine kadar

    Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS siz Yeni 30 Personel Alımı İlanı Yayımlandı

    Başvuru Tarihleri: en geç 11 Ekim 2021 tarihine kadar

    Maliye Bakanlığı 130 KPSS siz Memur Alımı İlanı Yayımlandı

    Başvuru Tarihleri: Başvurular 21 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 3 Kasım 2021 tarihine kadar

        KPSS 55 Puan İle Belediye Memur Alımı İlanları:

        Kamuya Düşük KPSS Puanı ile Belediye Personel Alımı yapılıyor. Bu yönde 2 Belediye ilan yayımladı ve alımlar Alucra Belediyesi ve Çardaklı Belediyesi tarafından yapılacak. Toplamda 7 Memur Alımı yapılacak olup alımlar, Düz Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri ve Şoför kadrolarında yapılacak.

        İşte İlanların Detayları:

        Çardaklı Belediyesi 55 KPSS Puanı İle Kamu Personeli ( Şoför ) Alımı

        Başvuru Tarihleri: 18 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 20 Kasım 2021 tarihine kadar

        Belediye 4 Farklı Kadro ile 55 KPSS İle Memur Alımı Yapıyor ( Alucra Belediyesi )

        Başvuru Tarihleri: 13 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar

        KPSS 50 Puan İle Kamu Personeli, Banka Personeli ve Askeri Personel Alımı İlanları:

        Kamuya KPSS en az 50 puan ile Memur alımı yapılacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden Uzman Erbaş ( Askeri Personel Alımı ), Banka Personeli Alımı ve Kamu Personeli Alımı yapılacak. Alımlar Merkez Bankası Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu yönde KPSS En az 50 Puan ile Kamuya 11 Bin 184 Personel Alımı ve Uzman Erbaş Alımı yapılacak.

        MEB En Az 3800 TL Maaş İle 6132 Kamu Personeli Alımı ( Aşçı , Fizyoterapist )

        Başvuru Tarihleri: 5 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 5 Kasım 2021 tarihine kadar

        Merkez Bankası KPSS siz 27 Mühendis ve KPSS 50 İle 27 Teknisyen Alımı

        Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 1 Kasım 2021 tarihine kadar

        Jandarma 2022 Yılı 5000 Uzman Erbaş Alımı İlanı Yayımladı!

        Başvuru Tarihleri: 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında

        KPSS 60 Puan İle Belediye ve Üniversiteye Sağlık Personeli Alımı:

        Farklı Belediyeler ve Üniversiteler KPSS 60 Puanı İle memur Alımı ve personel alımı ilanı yayımladılar. Alım yapacak Kurumlar:

        Beylikdüzü Belediyesi,

        Ankara Büyükşehir Belediyesi,

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

        Tefenni Belediyesi,

        Tarım Kredi Kooperatifleri

        Bu kapsamda yukarıdaki Kurumlara toplamda 245 Personel Alımı yapılacak olup alımlar, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Tekniker, Büro Personeli alımı yapılacak. İşte ilanların Detayları:

        Beylikdüzü Belediyesi B Sınıfı Sürücü Belgesi İle 10 Memur Alımı İlanı

        Başvuru Tarihleri: 11 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar

        ABB ( Ankara Büyükşehir Belediyesi ) Ön Lisans Mezunu ve 60 KPSS İle 150 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

        Başvuru Tarihleri: 1 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mülakatsız 32 Personel Alımı İlanı

        Başvuru Tarihleri: en geç 14 Ekim 2021 tarihine kadar

        60 ve 65 KPSS İle Düz Memur, Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı İlanı ( Tefenni Belediyesi)

        Başvuru Tarihleri: 11 Kasım 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar

        KAYNAK:İŞİNOLSA
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        Haberler Memurlar Devlete binlerce memur, personel, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları! KPSS şartsız ve KPSS'li 50, 60, 70 puanla alım...
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