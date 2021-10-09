Devlete binlerce memur, personel, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları! KPSS şartsız ve KPSS'li 50, 60, 70 puanla alım...

Kamu gündeminden haberler vererek güncel kamu personeli alımı ilanlarını sizlere sunuyoruz. Bu haberimizde sizlere KPSS Puanına göre sıralı bir şekilde alım yapacak kurumları bir araya topladık. Aşağıdaki bilgilerden güncel ilan listelerine ve müracaat tarihlerine ulaşabilirsiniz.
Memur, Personel, İşçi ve Askeri Personel Alımı! KPSS siz ve KPSS 50,60,70 Puan İle İlanları:
Yayımlanmış olan ilanlara göre Devlete güncel olarak,
KPSS Şartı Olmadan 1495 İşçi Personel alımı yapılacak.
EKPSS Puanı İle 3 Personel Alımı yapılacak.
KPSS 50 Puan İle Kamuya 11 Bin 184 Personel Alımı ve Uzman Erbaş Alımı yapılacak.
KPSS 55 Puan İle 7 Personel alınacak.
KPSS 60 Puan İle 245 Personel Alımı yapılacak
KPSS En az 70 Puan İle 607 Memur alımı yapılacak.
KPSS Şartı Olmadan Devlete Memur ve İşçi Alımı İlanları:
Kamuya KPSS Puanı ile memur alımı yapılsa da bazı kurumlar bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere KPSS siz Memur Alımı ve İşçi Alımı yapacaklar. Alımlar Öğretmen, Satın alma Uzmanı, İç Denetçi, Proje Finans Uzmanı, Sekreter, TYP alanında Çevre Temizliği Personeli, Kamyon Şoförü, Elektrikçi, Silindir Operatörü, Greyder Operatörü, Kazıcı Yükleyici ( BEKO ) Operatörü, Traktör Kepçe ( JCB ) operatörü, Lastikli Yükleyici ( Kepçe ) Operatörü, Grafiker, Video Grafiker ( Kurgu Montaj ), Fotoğrafçı, Arşiv Sosyal Medya Uzmanı, Bilişim Destek Uzmanı, Elektronik Elektrik Teknisyeni, Güvenlik Görevlisi, Hayvan Bakım Personeli ( Beden İşçisi ), İnşaat Ustası, Zabıta Destek Personeli kadrolarında alım yapılacak.
KPSS'siz Personel Alımı ise;
Diyanet İşleri Başkanlığı,
Tarım Kredi Kooperatifleri,
Maliye Bakanlığı,
Türkiye Belediyeler Birliği,
Dışişleri Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Hatay İSKENT,
Türkiye Belediyeler Birliği KPSS İle 9 Memur Alımı Yapacak!
Başvuru Tarihleri: en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar
Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiliğine KPSS siz Memur Alımı Yapacak
Başvuru Tarihleri: en geç 22 Ekim 2021 tarihine kadar
GSB 42 Şehirde 1262 Personel Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS ve Eğitim Şartı YOK!
Başvuru Tarihleri: en geç 12 Ekim 2021 tarihine kadar
Hatay İSKENT En Az Lise Mezunu 62 Personel Ve Zabıta Alımı İlanı Yayımlandı
Başvuru Tarihleri: en geç 22 Ekim 2012 tarihine kadar
Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS siz Yeni 30 Personel Alımı İlanı Yayımlandı
Başvuru Tarihleri: en geç 11 Ekim 2021 tarihine kadar
Maliye Bakanlığı 130 KPSS siz Memur Alımı İlanı Yayımlandı
Başvuru Tarihleri: Başvurular 21 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 3 Kasım 2021 tarihine kadar