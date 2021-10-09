Devlete binlerce memur, personel, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları! KPSS şartsız ve KPSS'li 50, 60, 70 puanla alım...

KPSS 55 Puan İle Belediye Memur Alımı İlanları:

Kamuya Düşük KPSS Puanı ile Belediye Personel Alımı yapılıyor. Bu yönde 2 Belediye ilan yayımladı ve alımlar Alucra Belediyesi ve Çardaklı Belediyesi tarafından yapılacak. Toplamda 7 Memur Alımı yapılacak olup alımlar, Düz Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri ve Şoför kadrolarında yapılacak.

İşte İlanların Detayları:

Çardaklı Belediyesi 55 KPSS Puanı İle Kamu Personeli ( Şoför ) Alımı

Başvuru Tarihleri: 18 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 20 Kasım 2021 tarihine kadar

Belediye 4 Farklı Kadro ile 55 KPSS İle Memur Alımı Yapıyor ( Alucra Belediyesi )

Başvuru Tarihleri: 13 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar

KPSS 50 Puan İle Kamu Personeli, Banka Personeli ve Askeri Personel Alımı İlanları:

Kamuya KPSS en az 50 puan ile Memur alımı yapılacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden Uzman Erbaş ( Askeri Personel Alımı ), Banka Personeli Alımı ve Kamu Personeli Alımı yapılacak. Alımlar Merkez Bankası Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu yönde KPSS En az 50 Puan ile Kamuya 11 Bin 184 Personel Alımı ve Uzman Erbaş Alımı yapılacak.

MEB En Az 3800 TL Maaş İle 6132 Kamu Personeli Alımı ( Aşçı , Fizyoterapist )

Başvuru Tarihleri: 5 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 5 Kasım 2021 tarihine kadar

Merkez Bankası KPSS siz 27 Mühendis ve KPSS 50 İle 27 Teknisyen Alımı

Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 1 Kasım 2021 tarihine kadar

Jandarma 2022 Yılı 5000 Uzman Erbaş Alımı İlanı Yayımladı!

Başvuru Tarihleri: 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında