İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları listesi 2021 nereden öğrenilir? Güvenlik görevlisi…

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları listesi 2021 nereden öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 81 ilden binlerce vatandaş bu konuya dair son gelişmelerin neler olduğuna ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki İŞKUR TYP başvuruları için hangi şartlara sahip olmak gerekiyor, çekiliş sonuçları ne zaman açıklacak? İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…
İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, GÜVENLİK ALIMI BAŞLADI MI?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla 81 ilde binlerce temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı başladı.
İşte alımlara dair tüm bilgiler;
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçları ve isim listesi ile ilgili detaylar İŞKUR TYP sayfasında detaylı bir şekilde yer almaktadır.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)