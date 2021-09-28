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    • Memurlar
    • 28.09.2021 12:04
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    • 28.09.2021 12:04
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    İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları listesi 2021 nereden öğrenilir? Güvenlik görevlisi…

    Gün içerisinde sıklıkla araştırılanlar arasında İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? Sorusu yer alıyor. Milyonlarca kişiyi istihdam eden ve ekonomiye katkı sağlayan İŞKUR TYP için başvurular tamamlandı. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarında istihdam edilmek üzere temizlik ve güvenlik görevlisi alımları yapılacak. Peki İŞKUR TYP kura sonuçları listesi 2021 nereden öğrenilir? TYP kura çekiliş sonuçlarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı?

    İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları listesi 2021 nereden öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 81 ilden binlerce vatandaş bu konuya dair son gelişmelerin neler olduğuna ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki İŞKUR TYP başvuruları için hangi şartlara sahip olmak gerekiyor, çekiliş sonuçları ne zaman açıklacak? İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…

    İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, GÜVENLİK ALIMI BAŞLADI MI?

    İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla 81 ilde binlerce temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı başladı.

    İşte alımlara dair tüm bilgiler;

    İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

    İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçları ve isim listesi ile ilgili detaylar İŞKUR TYP sayfasında detaylı bir şekilde yer almaktadır.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

    - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

    - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

        ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?

        Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

        - Noter kurası yöntemi,

        - Liste yöntemi,

        - Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

        İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

        Kadınlar,

        35 yaş üstü bireyler,

        Engelliler,

        Eski hükümlüler,

        Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

        TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

        TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
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        Haberler Memurlar İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları listesi 2021 nereden öğrenilir? Güvenlik görevlisi…
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