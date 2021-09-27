Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta? 2021 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuç sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı tarafından uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa ya da yeniden atama yapılacak. Başvuruların geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından 2021 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası takvimine göre atamaların ne zaman yapılacağı, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuç sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. Kura çekiminin yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar ise 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.