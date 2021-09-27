Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta? 2021 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuç sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı tarafından uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa ya da yeniden atama yapılacak. Başvuruların geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından 2021 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası takvimine göre atamaların ne zaman yapılacağı, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuç sorgulama ekranı!
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. Kura çekiminin yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar ise 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
Kura çekiminin ardından sonuçlar "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak öğrenilebilecek.
KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER NELERDİR?
1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.
YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?
Başvuran adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on tercih yaptı. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.