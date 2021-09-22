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    • Memurlar
    • 23.09.2021 08:42
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    • 23.09.2021 08:42
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    En az 4.500 TL maaşlı 2021 İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları! KPSS şartsız ve şartlı personel alımı ilanları yayınlandı

    İş ilanları bakanların yardımına İŞKUR koşuyor. İŞKUR vasıtasıyla KPSS şartlı ve koşulsuz iş ilanları yayınlanırken özel sektör ve kamuya personel, memur alımı yapılıyor. İŞKUR iş ilanları arasında KPSS koşulu gerektirenler bulunduğu gibi, KPSS koşulu istemeyen iş ilanları da yer ediniyor. İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan birisidir. Artan işsizlik oranları ile eş güdümlü yeni iş arayanların adedinin çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha çok sorgulanmasına namacıyla oluyor. Yeni bir iş arıyor fakat bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması amacıyla İŞKUR kayıt prosedürünü nasıl yapacağınızı bütün detaylarıyla yazımızda aktardık.

    takvim.com.tr
    En az 4.500 TL maaşlı, KPSS şartsız ve şartlı personel alımı ilanları yayınlandı

    İŞKUR güncel iş ilanları, Eylül ayı itibarı ile vatandaşlar tarafından aratılıyor. Çeşitli nedenlerinden kaynaklı işlerinden ayrılmak mecburiyetinde kalanlar ve iş arayanlar, İŞKUR iş ilanları ile kendilerine yönelik bir personel alımı olup olmadığını rahatlıkla görebiliyor. İŞKUR personel alımı ilanları güncel olarak her gün yenileniyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte KPSS şartsız ve şartlı personel alımı ilanları...

    İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021

    Kırklareli Evrensekiz Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 23.09.2021

    Adıyaman Kahta SYDV 22.09.2021

    İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 22.09.2021

    İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 24.09.2021

    İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 27.09.2021

    Manisa Besot Beld. Tic. A.Ş. 22.09.2021

    İzmir İZDENİZ A.Ş. 22.09.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Engelli Alım İlanı 23.09.2021

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021

    Erzurum Ilıca Termal İnş.Taah.Enerji Tur. Hizm.Alımı Taş. Mad San. Tic. A.Ş. 08.10.2021

    İstanbul BİMTAŞ San Tic. A.Ş. 22.09.2021

    Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 24.09.2021

    Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 23.09.2021

    İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 23.09.2021

    Mersin MUTİŞ Gıda Tar. Hayv. Tic. San. Ltd. Şti. 23.09.2021

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 25.09.2021

    İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı 30.09.2021

    Balıkesir Marmara Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 22.09.2021

    Malatya Aktu Tem. İnş. Gıda Teks. San. Ltd. Şti. 22.09.2021

    Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Pet. Tem. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 23.09.2021

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 24.09.2021

    İzmir İZDOĞA Tic. San. A.Ş. 22.09.2021

    İzmir BYNDR Tur Enerj. Org. İns. Kayn.San.T.c. A.Ş. 23.09.2021

    Kırklareli Vize Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.09.2021

    Afyonkarahisar Park Akören Dinlenme Tes. Gıda İnş. San Tic. Ltd.Şti. 24.09.2021

    Çanakkale 22 Eylül Destek Turz. San.. Tic. Ltd. Şti. 29.09.2021

    Muğla MUTTAŞ Muğla Kent Hizm. İnş. Turz. Taş. Tic. İşl. İLetişim San. Tic. A.Ş. 23.09.2021

    Aydın Lima San. Tic. İnş. Hizm. Turz. MAden. Ener. Tar. Hayv. Yat. A.Ş. 22.09.2021

    Kocaeli Körpaş Tem. Gıda Bor. İmal. Öz. Güv. Eğit. San. Tic. A.Ş. 22.09.2021

    Aydın İncirbel Akaryakıt Tur. Gal. Gıda Taş. İnsan Kayn. Eğt. Hizm. Yen. En. San. ve Tic. Ltd. Şti 22.09.2021

    Sivas Akbelsan Personel Ltd. Şti. 24.09.2021

    Sakarya Arbel İnş. Peyz. Hizm. Alım Geri Dönüşüm A.Ş. 22.09.2021

    İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 24.09.2021

    Kayseri Melikgazi Belediyesi Temel İht. Mad. San. Tic. İşlt. A.Ş. 22.09.2021

    Muğla Yatağan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 22.09.2021

    Zonguldak Gümeli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.09.2021

    İstanbul İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. Tic. A.Ş. 23.09.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.09.2021

    Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Personel A.Ş. 27.09.2021

        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 22.09.2021

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 26.09.2021

        Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 24.09.2021 (1)

        Adana Altınkoza Kültür San.Turz. Hiz.A.Ş. 22.09.2021

        Aydın Efebel Personel Hizm. İnş. Tem. Spor Gıda Jeot. San.ve Tic. Ltd Şti.22.09.2021

        Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. Org. San ve Tic. Ltd. Şti. 25.09.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 23.09.2021

        Çanakkale Biga SYDV 23.09.2021

        Çanakkale Biga SYDV Proje Temizlik Personeli 28.09.2021

        İstanbul Arnavutköy Belediyesi Per. A.Ş. 25.09.2021

        Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kült. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 23.09.2021

        Aydın Lima San. Tic. İnş. Hizm. Turz. Maden. Ener. Tar. Hayv. Yat. A.Ş. 23.09.2021

        Çankırı Kızılırmak SYDV 28.09.2021

        Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Per.A.Ş. 22.09.2021

        Kırşehir Gıda Tem. Sos. Tes. Hiz. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. 23.09.2021

        İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 30.09.2021

        Çanakkale Gümüşçay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.09.2021

        İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 24.09.2021 (1)

        Kütahya Tunçbel Tunçbilek Belediyesi Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 23.09.2021

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 27.09.2021

        Adana Pozantı Belediyesi Personel Ltd.Şti. 22.09.2021

        Ankara Güdül Bel Tur. İnş. Tem. Taah. Nak. Maden. Gıda Pet. Org. San. Tic. Ltd. Şti. 22.09.2021

        Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 24.09.2021

        İzmir İZENERJİ San. Tic. A.Ş. 29.09.2021

        İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. S an. Tic. Ltd. Şti. 24.09.2021

        Manisa Sarbel Danış. Gıda Tar. Hayv. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 26.09.2021

        İstanbul Bağcılar Belediyesi Başak İnş. A.Ş. 22.09.2021

        Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.09.2021

        İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Oto. Tem. İnş. San. Tic. A.Ş. Engelli lım İlanı 28.09.2021

        Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşlt. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 23.09.2021

        Kırklareli Vize Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.09.2021 (1)

        İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 28.09.2021

        İstanbul Sarbel Organizasyon Tem. Spor Hizm. İnş. Gıda San. Tic. A.Ş. 24.09.2021

        Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.10.2021

        İstanbul İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. 22.09.2021

        Balıkesir Karesi Kent Hizmetleri San. Tic. A.Ş. 23.09.2021

        Mersin Erdemli Personel A.Ş. 24.09.2021

        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 24.09.2021

        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.09.2021

        Giresun Espiye KHGB 27.09.2021

        Samsun Anakent Turz. Tic. A.Ş. 22.09.2021

        Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi Personel A.Ş 30.09.2021

        İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?

        Türkiye' de iş arayan her bireyin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş imkanı yönünden tanıttığı bütün fırsatlardan yararlanabilme imkânına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok kolay şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister çevrimiçi olarak, ister de bulunulan kentte tespit edilen İŞKUR şubelerine bireysel müracaatte bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        · Eğer İŞKUR kaydınızı çevrimiçi olarak yapıyorsanız, kurumun tanıttığı fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek amacıyla vereceğinizin bütün bilgilerinizin doğru ve kusursuz olmasına ilgi etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş amacıyla açılan en ideal iş ilanına daha basit şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        · Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının varolduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum vazifiyeti gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten gerçekleştirmek amacıyla;

        · Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        · İŞKUR resmi sitesinde üst menüde tespit edilen "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

        • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

        • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

        • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

        • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

        • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

        • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

        • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.


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        Haberler Memurlar En az 4.500 TL maaşlı 2021 İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları! KPSS şartsız ve şartlı personel alımı ilanları yayınlandı
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