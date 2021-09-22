Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının sonrasında adaylar, hem kamu ve hem de özel sektörde iş imkanlarına odaklandı. 1 milyon 70 istihdam sözü verdiği ekonominin üç senelik yol haritasında, 2021 yılının Aralık ayına kadar kamuda 100 bin şahıs işe yerleşmiş olacak. Alımlara dair "Kamu personel alımları nereden yapılıyor? Kamu personel alımı şartları nedir, hangi puan türüyle alım yapılıyor?" gibi en çok merak edilen suallere haberimizde yer verdik.
YETENEK KAPISI ÜZERİNDEN İŞ BULMAK MÜMKÜN MÜ?
İş ilanları, etkinlik, eğitimlerini; iş verenler, Kariyer Kapısı üzerinden duyuruyor. Öğrenci ve mezunlar işverenlere kendileri ile alakalı direk bulguyu bu kapıdan verebiliyor. Şartlarda idealluk gösteren adaylar, iş görüşmesine çağrı ediliyor.
HANGİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA KPSS VE EKPSS PUANIYLA ALIM YAPILIYOR?
Ön lisans ve lisans düzeyindeki işçi alım ilanlarına KPSS, engelli işçi alım ilanlarına ise EKPSS puanıyla alım yapılıyor. Bu durum, eğitimine bakılmadan temizlik, emniyet ve koruma, bakım ve tamir hizmetlerindeki işçi alımı ilanlarının dışında kalıyor. Aynı vakitte kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak personellerde eğitim haline bakılmaksızın noter huzurunda çekilecek kurayla belirleniyor.
KAMU KURUMLARININ İŞ İLANLARINI NEREDEN TAKİP EDEBİLİRİM?
Bu ilanlara yönelik işlemler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi doğrultusundan yürütülüyor. İşe alım süreçlerinin tamamı Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kamu ilanlarını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden takip edebilirsiniz.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALIMLARI HANGİ KAPSAMDA YAPILIYOR?
Türkiye'de iş arayanları ve işçi arayanları bir araya getiren istihdam kaynağı İŞKUR, geçmişten bugüne iş arayanlara umut ışığı olmaya devam ediyor. İstihdamın arttırılmasında büyük payı olan İŞKUR, iş arayanlarında yüzünü güldürüyor. İş Kanunu'na göre, sürekli, geçici ya da mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR aracılığı ile sağlanıyor. Bugün itibariyle adreste,135 bin açık iş ilanı bulunuyor.