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    • Memurlar
    • 21.09.2021 11:46
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    • 21.09.2021 12:30
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    MSB duyurular: 27. dönem POMEM bugün mü açıklanacak, saat kaçta açıklanır? 2021 POMEM eğitim yerleri belli oldu mu?

    27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından toplam 8 bin aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim almaya başlayacak. 6 aylık eğitim sonucunda da polislik görevlerini yapacakları yerlere atanacaklar. Heyecanlı bekleyiş sürerken POMEM sonuçlarının bugün açıklanacağı iddia edildi. Peki 27. dönem POMEM bugün açıklanır mı? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 POMEM eğitim yerleri belli oldu mu? POMEM süresi kaç yıl? İşte MSB son duyurular...

    takvim.com.tr
    MSB duyurular: 27. dönem POMEM bugün mü açıklanacak, saat kaçta açıklanır? POMEM eğitim yerleri belli oldu mu?

    27. dönem POMEM bugün açıklanır mı? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? soruları gündemdeki sıcak yerini koruyor. POMEM sözlü mülakat sonuçları için binlerce aday Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Haftalardır 27. dönem POMEM sonuçları bekleniyor. 2021 yılı için POMEM'e lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplamda 8 bin kişi alınacak. POMEM'deki 6 aylık eğitimin ardından da atamalar yapılacak. POMEM sonuçlarının bugün açıklanacağı konuşuluyor. Peki iddiaların gerçeklik payı nedir? POMEM eğitim yerleri belli oldu mu?

    27. DÖNEM POMEM BUGÜN AÇIKLANIR MI?

    27. dönem POMEM'e yerleşebilmek için 8 bin aday sözlü mülakat sonuçlarını bekliyor. Pandemi nedeniyle 27. dönem polislik alımları için ön sağlık kontrolü ile fiziki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. 27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının bugün açıklanacağı konuşuluyor. Ancak MSB'den resmi bir açıklama yapılmadı.

    27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    27. dönem POMEM sonuçlarının 21 Eylül Salı günü akşam saatlerinde açıklanacağı iddia edildi. MSB'den son dakika resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Son gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden sınav sonuçları ile ilgili duyuru yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

    POMEM NEDİR?

    Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

    2021 POMEM SÜRESİ NE KADAR?

    POMEM üzerinden eğitim ve öğretim süresi en az 6 aylık bir süreci kapsamaktadır.

    POMEM'DEN SONRA NE OLUR?

    POMEM eğitimi alan ve POMEM'den başarılı olanların daha sonra ilk atamaları gerçekleştirilir.

    POMEM EĞİTİM YERLERİ HANGİ İLLERDE?

    Türkiye'de 32 farklı şehirde POMEM merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler şöyle sıralanır:

    Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi

    A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)

        Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Anavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (İstanbul)

        Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Elazığ Zühtü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi (Ankara)

        Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (Adana)

        Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Konya Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (Amasya)

        Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

        POMEM ÖĞRENCİSİ NE KADAR MAAŞ ALIR?

        4 Yıllık Lisans mezunu olan Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören adaylar 430 TL harçlık adı altında maaş alır. 22 nci dönemde de öğrencilere verilmesi planlanan aylık ücret 430 TL'dir. POMEM öğrenci adayları intibak sonrası maaşlarını alabileceklerdir.
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