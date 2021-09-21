MSB duyurular: 27. dönem POMEM bugün mü açıklanacak, saat kaçta açıklanır? 2021 POMEM eğitim yerleri belli oldu mu?

27. DÖNEM POMEM BUGÜN AÇIKLANIR MI?

27. dönem POMEM'e yerleşebilmek için 8 bin aday sözlü mülakat sonuçlarını bekliyor. Pandemi nedeniyle 27. dönem polislik alımları için ön sağlık kontrolü ile fiziki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. 27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının bugün açıklanacağı konuşuluyor. Ancak MSB'den resmi bir açıklama yapılmadı.

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

27. dönem POMEM sonuçlarının 21 Eylül Salı günü akşam saatlerinde açıklanacağı iddia edildi. MSB'den son dakika resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Son gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden sınav sonuçları ile ilgili duyuru yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.