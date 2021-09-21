MSB duyurular: 27. dönem POMEM bugün mü açıklanacak, saat kaçta açıklanır? 2021 POMEM eğitim yerleri belli oldu mu?

27. dönem POMEM bugün açıklanır mı? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? soruları gündemdeki sıcak yerini koruyor. POMEM sözlü mülakat sonuçları için binlerce aday Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Haftalardır 27. dönem POMEM sonuçları bekleniyor. 2021 yılı için POMEM'e lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplamda 8 bin kişi alınacak. POMEM'deki 6 aylık eğitimin ardından da atamalar yapılacak. POMEM sonuçlarının bugün açıklanacağı konuşuluyor. Peki iddiaların gerçeklik payı nedir? POMEM eğitim yerleri belli oldu mu?
27. DÖNEM POMEM BUGÜN AÇIKLANIR MI?
27. dönem POMEM'e yerleşebilmek için 8 bin aday sözlü mülakat sonuçlarını bekliyor. Pandemi nedeniyle 27. dönem polislik alımları için ön sağlık kontrolü ile fiziki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. 27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının bugün açıklanacağı konuşuluyor. Ancak MSB'den resmi bir açıklama yapılmadı.
27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
27. dönem POMEM sonuçlarının 21 Eylül Salı günü akşam saatlerinde açıklanacağı iddia edildi. MSB'den son dakika resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Son gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden sınav sonuçları ile ilgili duyuru yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
POMEM NEDİR?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
2021 POMEM SÜRESİ NE KADAR?
POMEM üzerinden eğitim ve öğretim süresi en az 6 aylık bir süreci kapsamaktadır.
POMEM'DEN SONRA NE OLUR?
POMEM eğitimi alan ve POMEM'den başarılı olanların daha sonra ilk atamaları gerçekleştirilir.
POMEM EĞİTİM YERLERİ HANGİ İLLERDE?
Türkiye'de 32 farklı şehirde POMEM merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler şöyle sıralanır:
Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)