Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından açıklanacak olan 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecan artıyor. Sonuçları heyecanla bekleyen adaylar konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, polislik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler
27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakatlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimizde yer alacaktır.
İşte başvuruya dair bilgiler;
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
POMEM NEDİR?
POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.