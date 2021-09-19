4/B'li kamuya lise, ön lisans ve lisans binden fazla sözleşmeli memur personel alımı başvuru şartları açıklaması! İşte kadrolar

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı İlanı Detayları:

Üniversiteye 2021 yılı sözleşmeli Sağlık Personeli alımı ilanı yayımlandı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı yapılacak. Alımları Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Eczacı ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarında yapılacak. Adaylar başvurularını en geç 28 Eylül 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı İlan Detayları:

Adalet Bakanlığına toplamda 26 Sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar KPSS Puanı ile yapılacak olup 60 Kamu Personeli Seçme Sınavından 60 veya 70 puan almış olmak şartı aranacak. Bu yönde Bakanlık 8 Çözümleyici ve 18 Mühendis alımı yapılacak. Başvurular başlamış olup en geç 24 Eylül 2021 tarihine kadar yapılacaktır.