19 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

19 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı için şartlar açıklandı. İŞKUR tarafından açıklanan ilanlara müracaat amacıyla adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Kamu amacıyla " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek rastgele bir sağlık bozukluğu olmamak, Yapılacak emniyet soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu netice alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" şartları aranacak.