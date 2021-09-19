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Haberler Ekonomi 19 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

19 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

19 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından mercek altına alınmış durumda. Kamuya memur alımı ve işçi alımı ilanları yayımlandı. Kamu memur alımı ve KPSS'siz işçi alımı yapılacak olup en az okuryazar olan adaylar müracaat yapabilecek olup ilanlar Türkiye İş Kurumu üstünde yayınlandı. Bu kapsamda alımlar değişik pozisyonlarda yapılacak. İlanlara müracaat amacıyla adaylardan aranacak müracaat şartları ve kadro dağılımı belli oldu.

takvim.com.tr
19.09.2021 11:40 - Son Güncelleme: 19.09.2021 11:40
19 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

19 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı için şartlar açıklandı. İŞKUR tarafından açıklanan ilanlara müracaat amacıyla adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Kamu amacıyla " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek rastgele bir sağlık bozukluğu olmamak, Yapılacak emniyet soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu netice alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" şartları aranacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
19 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

İŞKUR KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI:

İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre kamuya farklı pozisyonlarda 343 Memur Alımı yapılacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak alımlara ilişkin detayları ve kadro dağılımları

19 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021

Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021

İzmir Buca İmar İnş. A.Ş. 20.09.2021

İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 19.09.2021

Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 20.09.2021

Karaman Karacoğlan Elek. Ür. İnş. Tem. Taah. İşleri San. Tic. Ltd. Şti. 19.09.2021

İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 22.09.2021

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi 19.09.2021

Kırklareli Evrensekiz Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 23.09.2021

Adıyaman Kahta SYDV 22.09.2021

Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Temizlik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.09.2021

Mersin Büyükşehir Kült. Sanat Bilim Ulaş. Tic. San. A.Ş. 21.09.2021

İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 22.09.2021

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021

19 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 24.09.2021

Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 20.09.2021

İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 27.09.2021

Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 20.09.2021

Manisa Besot Beld. Tic. A.Ş. 22.09.2021

İzmir İZDENİZ A.Ş. 22.09.2021

Bursa BURFAŞ San. Tic. A.Ş. 21.09.2021

İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021

Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı 21.09.2021

İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. 20.09.2021

İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Engelli Alım İlanı 23.09.2021

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Garson Alım İlanı 19.09.2021

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021 (1)

19 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021

Erzurum Ilıca Termal İnş.Taah.Enerji Tur. Hizm.Alımı Taş. Mad San. Tic. A.Ş. 08.10.2021

Bursa Gürsu Modern A.Ş. 20.09.2021

Manisa Şehzadeler Mühendislik A.Ş. 21.09.2021

İstanbul BİMTAŞ San Tic. A.Ş. 22.09.2021

Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 21.09.2021

Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 24.09.2021

Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 23.09.2021

İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 23.09.2021

Mersin MUTİŞ Gıda Tar. Hayv. Tic. San. Ltd. Şti. 23.09.2021

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