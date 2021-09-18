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    • Memurlar
    • 18.09.2021 10:30
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    • 18.09.2021 10:30
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    GSB temizlikçi kura sonuçları 2021 sorgulama ekranı: gsb.gov.tr sonuç | GSB temizlikçi güvenlik nihai isim listesi sıralaması!

    GSB temizlikçi kura sonuçları vatandaşlar tarafından merk edilip araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alımı için 15 Eylül'de noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin ardından mülakata girmeye hak kazanan adaylar bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde sınava girebilecek. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar gsb.gov.tr sonuç ekranı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Temizlikçi ve güvenlik görevlisi alımı için GSB temizlikçi güvenlik nihai isim listesi sıralaması belli oldu. Peki, GSB işçi alımı için gerekli belgeler neler? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    GSB temizlikçi kura sonuçları 2021 sorgulama ekranı!

    GSB işçi alımı kura sonuçları hakkında arama motorlarında sıklıkla araştırmalar yapılıyor. Noter huzurunda 15 Eylül'de gerçekleştirilen GSB 4 bin 346 işçi alımı kura sonuçları isim listesi büyük bir heyecanla bekleniyordu. GSB nihai isim listesini duyurdu. Peki, GSB işçi alımı için gerekli belgeler neler? GSB temizlikçi güvenlik nihai isim listesi sıralaması!

    GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sitesinde GSB kura sonuçları isim listesi ile hangi adayların göreve kabul edildiği netlik kazandı.

    GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    GSB SÖZLÜ SINAV BAŞVURU TARİHLERİ 2021

    GSB kura sonuçları, pgm.gsb.gov.tr sayfasında açıklandı. GSB kura sonuçları ardından temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için adaylar 27 Eylül- 01 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapmış oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde yer alan Sınav Kurullarına belgelerini teslim edecekler.

        GSB PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

        Güvenlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

        a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

        b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

        c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

        Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

        a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

        b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

        Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

        İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığımız internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlgililere ilanen duyurulur."

        GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

        1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

        2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

        3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

        a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

        b) Genel kültür, (30 puan)

        c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

        d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

        4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

        5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

        6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

        7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

        8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

        9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

        10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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        Haberler Memurlar GSB temizlikçi kura sonuçları 2021 sorgulama ekranı: gsb.gov.tr sonuç | GSB temizlikçi güvenlik nihai isim listesi sıralaması!
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