İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kurs başvuru kayıt ekranı 2021! İSMEK kayıt 2021

İSMEK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İSMEK Kursları için duyuru, resmi internet site üzerinden yapılacak. Daha önce yapılan eğitmen alımı duyurusunda, "İSMEK'te Eylül ayı sonunda başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor" ifadesine yer verilmişti. Dolayısıyla İSMEK eğitimleri için duyurunun önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor. Ancak uzaktan eğitim almak isteyen kursiyerler ise aşağıdaki adımlar üzerinden kayıt yaparak adımları tamamlayabilecek.