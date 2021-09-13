İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kurs başvuru kayıt ekranı 2021! İSMEK kayıt 2021

İSMEK kurslarının başlama tarihi vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Son yapılan duyuruda, "İSMEK'te Eylül ayı sonunda başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor" ifadelerine yer verilmişti. Kayıt sürecine dahil olacak vatandaşlar, arama motorlarında İSMEK kursları hakkında gerekli detayları araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), insanların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek, mesleki becerilerini geliştirmek için açılmıştır. Peki, İSMEK kursları ne zaman başlıyor? İSMEK kursları başvuru ekranı!
İSMEK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İSMEK Kursları için duyuru, resmi internet site üzerinden yapılacak. Daha önce yapılan eğitmen alımı duyurusunda, "İSMEK'te Eylül ayı sonunda başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor" ifadesine yer verilmişti. Dolayısıyla İSMEK eğitimleri için duyurunun önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor. Ancak uzaktan eğitim almak isteyen kursiyerler ise aşağıdaki adımlar üzerinden kayıt yaparak adımları tamamlayabilecek.
Uzaktan Eğitim Web Sitesi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:
1. İBB İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezinin verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız uzem.ibb.gov.tr web sitesi üzerinden kayıt olmak istediğiniz eğitim sayfasındaki "EĞİTİM KAYIT" butonuna tıklayanız.
2. Karşınıza çıkan İSMEK kursiyer giriş sayfasına T.C. kimlik numarınız ve doğum tarihiniz ile giriş yapanız.
3. İsmek Kursiyer Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.
5. Program tercihi sayfasından seçtiğiniz eğitim adının ve bilgilerinin bulunduğu alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.