PMYO 2021 sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? PMYO mülakat yerleri nereler?

POLİSLİK 2021 FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL OLACAK?

2021 PMYO fiziki mülakat sınavı, 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşacak.

2021 PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

PMYO PARKURU İÇİN TIKLAYINIZ

PMYO SAĞLIK KONTROLÜ VE FİZİKİ YTERLİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.