Polis Akademisi Başkanlığı PMYO mülakat tarihlerini duyurdu ve sınava giriş belgelerini erişime açtı. 2021 yılında PMYO başvuruları 3-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavına girecek. Daha sonra da sözlü mülakata tabi tutulacaklar. Heyecanlı bekleyiş sürerken PMYO 2021 sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? PMYO mülakat yerleri nereler? soruları gündeme geldi. İşte konuya ilişkin detaylar...
PMYO 2021 MÜLAKATLARI NE ZAMAN, GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecek. Ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavından geçenler bir sonraki sınav günü mülakat sınavına katılacaklardır.
PMYO MÜLAKATINDA YASAK OLAN EŞYALAR
Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekiyor.
POLİSLİK 2021 FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL OLACAK?
2021 PMYO fiziki mülakat sınavı, 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşacak.
2021 PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
PMYO SAĞLIK KONTROLÜ VE FİZİKİ YTERLİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.