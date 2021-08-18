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    • Memurlar
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    • 18.08.2021 13:17
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    20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? MEB 20 bin öğretmen atama takvimi güncel!

    Binlerce öğretmen adayının beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklama yapıldı. Açıklamada 20 bin öğretmen atama tarihlerinin değiştiği belirtildi. Peki MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel MEB 20 bin öğretmen atama takvimi!

    20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? MEB 20 bin öğretmen atama takvimi güncel!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimin değiştiğini duyurdu. Buna göre atamalar için tercih süreci Ağustos'un sonunda başlayacak. Ayrıca atama sonuçlarının ilan edileceği tarihte de değişikliğe gidildiği bildirildi. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

    20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    20 bin öğretmen atamasında tercihler 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

    MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasına göre 20 bin öğretmen atama sonuçları 3 Eylül'de açıklanacak.

        TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

        2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

        3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

        4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

        5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

        6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

        7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

        8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
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