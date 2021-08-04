Yüzlerce yeni açık iş ilanı başvuru şartları nedir? 4.500 TL maaşla eleman aranıyor... İşte kadrolar ve pozisyonlar

İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?

İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur. Dolayısıyla İŞKUR kayıt işlemleri;

• İş Arayan,

• İşveren,

Şeklinde yapılmaktadır.